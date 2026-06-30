El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva y marcó un nuevo máximo en el año

El dólar oficial trepó por segunda jornada consecutiva y alcanzó su valor más elevado desde octubre de 2025 , y acumuló un incremento del 5,3% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año. En perspectiva, se trata del tercer mes del año que registra un alza, junto a abril y mayo.

El dólar blue cerró con leves variaciones y en San Juan volvió a venderse por encima de los $1.550

El dólar blue tuvo el mayor avance semanal en más de seis meses: su cotización en San Juan

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $0,5 (0,03%) a $1.482 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.806,92) se ubicó a 21,9% . El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s836,3 millones.

Por su parte, los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,4% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.483 para fines de abril y en torno a $1.653 en diciembre. En total se operaron unos u$s2.587 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) , el billete subió $5 a $1.500 para la venta, y totalizó una suba mensual del 4,9% ($70). De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $1.950. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) , el tipo de cambio oficial promedió los $1.502,09 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP operó a $1.521,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.556,28. En tanto, el dólar blue escaló a $1.515 para la venta. En junio, el avance total fue de 5,9% ($85). En San Juan se mantuvo en la misma cotización que hace 24 horas: $1.550 .

Los factores detrás del repunte cambiario

Los analistas coinciden en que el movimiento del dólar responde a una combinación de factores externos y domésticos que modificaron el escenario cambiario observado durante gran parte del primer semestre.

En el plano internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), generó presión sobre las monedas emergentes. El peso argentino acompañó esa tendencia, al igual que otras monedas de la región, como el real brasileño y el peso chileno.

A nivel local, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, reduciendo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Al mismo tiempo, el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores incrementaron la demanda de dólares.

Los especialistas también consideran que parte de la suba responde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses en los que el dólar permaneció prácticamente estable mientras la inflación siguió acumulando aumentos.

A estos factores se suman cuestiones técnicas, como el desarme de posiciones en pesos, la mayor flexibilidad para que las ALyC operen en el mercado cambiario y la reaparición del Banco Central en el mercado de futuros.

El Banco Central mantiene las compras de reservas

En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado semanas atrás.

El BCRA volvió a comprar dólares este lunes 29 de junio, pero mantuvo una intervención mínima en el mercado oficial. La autoridad monetaria adquirió apenas u$s25 millones, en una rueda con un volumen operado de u$s821 millones, por lo que su participación se ubicó cerca del 3% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de junio ascendió a u$s1.371 millones, mientras que las compras netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s11.118 millones. El dato confirma que el Central ya superó con margen el piso de la meta anual de compras, fijado en u$s10.000 millones, pero también muestra que la acumulación mensual perdió fuerza frente a abril y mayo.