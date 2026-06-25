    • 25 de junio de 2026 - 17:22

    El dólar blue cerró con leves variaciones y en San Juan volvió a venderse por encima de los $1.550

    La cotización del dólar blue en San Juan.

    El dólar arrancó la semana en alza.&nbsp;

    El dólar arrancó la semana en alza. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una jornada con escasos movimientos, el dólar oficial minorista cerró este jueves a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central ubicó la cotización de venta en $1.498,06.

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    Por su parte, el dólar blue terminó la rueda a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta en la City porteña, manteniéndose por encima del oficial.

    En San Juan, el mercado informal volvió a mostrar valores superiores a los registrados en Buenos Aires. La divisa estadounidense cerró a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, consolidando una brecha de $30 respecto de la cotización blue de la Capital Federal.

    A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de junio

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.477 para la venta.

    Valor del CCL hoy, jueves 25 de junio

    El dólar CCL cerró a $1.551,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

    Valor del dólar MEP hoy, jueves 25 de junio

    El dólar MEP cerró a $1.502,25 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de junio

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

    Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de junio

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.549,72, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de junio

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.338, según Binance.

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