El dólar blue cerró con leves variaciones y en San Juan volvió a venderse por encima de los $1.550

En una jornada con escasos movimientos , el dólar oficial minorista cerró este jueves a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación . En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central ubicó la cotización de venta en $1.498,06.

Cuánto cuesta llenar el changuito en San Juan y qué dice el último informe de precios

Mientras el dólar oficial encadenó su segundo avance al hilo, el dólar blue en San Juan subió otros $10

Por su parte, el dólar blue terminó la rueda a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta en la City porteña, manteniéndose por encima del oficial.

En San Juan, el mercado informal volvió a mostrar valores superiores a los registrados en Buenos Aires. La divisa estadounidense cerró a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, consolidando una brecha de $30 respecto de la cotización blue de la Capital Federal.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.477 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de junio

El dólar CCL cerró a $1.551,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 25 de junio

El dólar MEP cerró a $1.502,25 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.549,72, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.338, según Binance.