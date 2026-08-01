El dólar blue comenzó agosto con una baja en San Juan y cotiza a $1.568

El dólar blue comenzó agosto con una baja en San Juan, después de haberse mantenido durante cuatro jornadas consecutivas en los $1.600 para la venta, de acuerdo con los relevamientos difundidos por medios locales.
Luego de cuatro jornadas en $1.600 para la venta, la divisa se ubicó $32 por debajo de ese valor. El Banco Nación y el Banco de San Juan cerraron en $1.510.
El dólar blue comenzó agosto con una baja en San Juan, después de haberse mantenido durante cuatro jornadas consecutivas en los $1.600 para la venta, de acuerdo con los relevamientos difundidos por medios locales.
La última actualización ubicó a la moneda estadounidense en $1.540 para la compra y $1.568 para la venta en la provincia. La cotización retrocedió $5 frente a la medición anterior de esa plataforma, equivalente a una variación negativa del 0,32%.
El nuevo precio vendedor quedó $32 por debajo de los $1.600 informados durante el cierre del viernes por medios sanjuaninos. En aquella jornada, la referencia local había completado cuatro días sin cambios, con un valor comprador de $1.500.
La diferencia entre ambos registros responde a que el dólar blue se negocia en un mercado informal y sin una cotización única. Cada sitio realiza su propio relevamiento entre operadores, por lo que los valores pueden variar según la fuente y el momento de la consulta.
Además, al tratarse de un sábado, los precios bancarios y financieros corresponden al último cierre disponible del viernes 31 de julio.
Las principales referencias cambiarias con las que comenzó agosto quedaron de la siguiente manera:
El dólar MEP registró una suba del 0,68% en la última rueda, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,71%. En contraste, el oficial promedio descendió levemente y el blue sanjuanino mostró una corrección respecto de la medición previa.
La atención estará puesta ahora en la apertura del lunes, cuando volverán a operar plenamente los mercados y podrá conocerse si el blue consolida la baja o regresa a la zona de los $1.600 en San Juan.