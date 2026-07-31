Suben los combustibles desde este sábado en todo el país

Agosto comenzará con un nuevo aumento en los surtidores por la actualización parcial de dos impuestos nacionales. Las naftas subirán alrededor de 0,5% y el gasoil, cerca de 0,75%.

Las estaciones de servicio actualizarán sus precios desde este sábado por el incremento parcial de los impuestos nacionales.

Los precios de los combustibles volverán a aumentar desde este sábado 1 de agosto en todo el país. La suba se producirá por la aplicación parcial de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el sector, el ajuste representaría aproximadamente $11 adicionales por litro de nafta y $14 por litro de gasoil. El impacto final dependerá de cada petrolera, el tipo de combustible y la región donde se encuentre la estación de servicio.

Como referencia, el litro de nafta súper podría pasar de $2.047 a cerca de $2.058, mientras que el gasoil avanzaría de $2.106 a alrededor de $2.120. Estos montos son orientativos y no constituyen un precio único para todas las estaciones del país.

Por qué vuelven a aumentar los combustibles La medida fue oficializada mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La normativa estableció los siguientes incrementos impositivos para agosto:

Naftas: $10,572 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

$10,572 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Naftas: $0,648 por litro correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

$0,648 por litro correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono. Gasoil: $9,511 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

$9,511 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Gasoil: $1,084 por litro por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

$1,084 por litro por el Impuesto al Dióxido de Carbono. Adicional regional para el gasoil: $5,150 por litro en las zonas alcanzadas por el régimen diferencial. Los impuestos deberían actualizarse periódicamente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el Ejecutivo viene aplicando los incrementos de manera parcial para evitar que todo el ajuste acumulado se traslade de una sola vez a los surtidores.