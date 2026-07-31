El gas aumenta en agosto: cuánto puede llegar en la próxima factura

Las tarifas de gas natural aumentarán un promedio del 2,99% en todo el país desde el 1 de agosto , según confirmó el Gobierno nacional. El ajuste corresponde a la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución incluidos en las boletas.

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Cambian la forma de actualizar la tarifa del gas: qué pasará con las facturas desde agosto

El porcentaje no implica que todos los hogares pagarán el mismo monto. La factura final dependerá de la cantidad de metros cúbicos consumidos, la categoría tarifaria, la región, la distribuidora, los cargos fijos, los impuestos y la continuidad o no de los subsidios.

Los nuevos valores comenzarán a aparecer en las boletas emitidas durante agosto, aunque el momento exacto dependerá del ciclo de lectura del medidor de cada vivienda.

El uso del gas crece durante los meses fríos por el funcionamiento de calefactores, cocinas y sistemas de agua caliente. Como referencia, los consumos mensuales habituales se ubican en los siguientes rangos:

Estos números son orientativos. Una vivienda ubicada en una región más fría, con varios calefactores encendidos durante buena parte del día, puede registrar un consumo considerablemente superior al de un departamento pequeño.

Cuánto podría aumentar cada factura

Tomando como referencia el ajuste promedio anunciado para agosto, las boletas podrían quedar aproximadamente de la siguiente manera:

Una factura de $40.000 pasaría a cerca de $41.200 .

pasaría a cerca de . Una factura de $60.000 subiría a alrededor de $61.800 .

subiría a alrededor de . Una factura de $80.000 llegaría aproximadamente a $82.400 .

llegaría aproximadamente a . Una factura de $100.000 rondaría los $103.000.

Las cifras no representan un cuadro tarifario único, sino ejemplos sobre cómo impactaría un incremento cercano al 3%. El monto real también estará condicionado por los días facturados y el consumo efectivamente registrado por el medidor.

Qué pasará con los usuarios subsidiados

Durante agosto continuará la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, conocido como SEF.

El beneficio se suma a la bonificación general contemplada por el esquema y busca reducir el impacto económico del mayor consumo invernal. También alcanza a determinadas entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro comprendidas por la normativa.

Además, el Gobierno mantendrá durante agosto una bonificación adicional del 16,59% para el consumo eléctrico base de hasta 300 kWh mensuales de los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios.

Para conocer el importe exacto, cada usuario deberá revisar su categoría, el nivel de consumo y el cuadro tarifario vigente de su distribuidora. La nueva actualización puede representar unos pocos miles de pesos sobre la boleta anterior, pero el gasto será mayor en los hogares que hayan utilizado intensivamente la calefacción durante el período facturado.