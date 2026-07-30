El software argentino rompió un récord exportador y el salario promedio llegó a $3,7 millones

La industria argentina del software volvió a demostrar que puede generar dólares sin barcos, campos ni grandes plantas industriales . Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones alcanzaron los US$744 millones , el mejor resultado trimestral desde que comenzaron las mediciones del sector.

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El dato representa un crecimiento del 4,8% frente al trimestre anterior , equivalente a otros US$34 millones. Al ampliar la comparación, las ventas al exterior acumularon US$2.848 millones en los últimos doce meses , un 11,4% más que en el período previo.

El crecimiento no se explica solamente por un trimestre favorable. En la última década, los ingresos provenientes del exterior por servicios de software aumentaron 106,4% , por lo que actualmente más que duplican los niveles registrados en 2015.

Las exportaciones argentinas de software alcanzaron los US$744 millones entre enero y marzo, un nuevo máximo histórico para un trimestre. Imagen: captura del informe elaborado por el OPSSI.

El principal comprador continúa siendo Estados Unidos , que concentra el 49,1% de los ingresos externos del sector. Bastante más atrás aparecen España, con el 14,7%; Uruguay, con el 10,7%; México, con el 7,7%; y Chile, con el 4,3%.

De esta manera, prácticamente uno de cada dos dólares que ingresan por exportaciones de software proviene del mercado estadounidense , donde las empresas argentinas compiten con servicios de programación, arquitectura tecnológica, consultoría, diseño, pruebas y mantenimiento de sistemas.

Estados Unidos concentra casi la mitad de las exportaciones argentinas de software, seguido por España, Uruguay y México. Imagen: captura del informe elaborado por el OPSSI.

Entre las actividades que más facturan se encuentran los servicios gestionados —como arquitectura, diseño, codificación, consultoría y testing—, con un 30,3%. Luego aparecen el desarrollo de plataformas y servicios tecnológicos, como SaaS, IaaS, PaaS y soluciones fintech, con un 28,8%.

Cuánto gana en promedio un trabajador del sector

Otro de los números que sobresale está relacionado con los ingresos. En marzo de 2026, el salario bruto promedio de los trabajadores registrados del software llegó a $3.738.000, con un aumento del 13,4% frente a diciembre y del 37,2% interanual.

La suba superó la inflación acumulada durante el mismo período, que fue del 32,6%. Además, el promedio salarial de la actividad se ubicó 110% por encima de la remuneración media de la economía argentina, calculada en $1.776.000.

Se trata, de todos modos, de una remuneración bruta promedio entre trabajadores registrados. Por lo tanto, el monto no implica que todos los empleados de empresas tecnológicas cobren esa cifra, ya que los ingresos varían según experiencia, especialización, empresa, responsabilidad y modalidad de contratación.

El salario bruto promedio del software llegó a $3.738.000 en marzo y quedó más de 100% por encima de la media de la economía. Imagen: captura del informe elaborado por el OPSSI.

La contracara del récord exportador

Los resultados positivos conviven con una señal de atención. La industria registró 162.391 puestos de trabajo durante el primer trimestre, pero perdió 849 empleos frente al cierre de 2025. La disminución fue del 0,5% y representó la primera caída trimestral del sector en seis años.

La mirada de largo plazo continúa siendo favorable: entre 2015 y 2025, el software generó 65.398 nuevos empleos netos y aumentó un 67,3% su cantidad de trabajadores, frente a un crecimiento de apenas 1,2% en el conjunto del empleo privado.

Las expectativas empresariales también se mantienen elevadas. El 73% de las compañías consultadas espera aumentar sus ventas durante 2026, mientras que solo el 6% proyecta una caída. El desafío será transformar el nuevo récord de dólares en crecimiento sostenido, innovación y más puestos de trabajo.

Fuente: informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Argentina, elaborado por CESSI.