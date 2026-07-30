ARCA elevó a US$3.000 el límite para importar por puerta a puerta: qué cambia para las compras online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de envíos postales internacionales puerta a puerta y elevó a US$3.000 el límite de valor FOB (Free On Board) para importar mercadería destinada al uso personal.

Recategorización del Monotributo: nuevas escalas, cuánto habrá que pagar y hasta cuándo hay tiempo

ARCA digitalizó el recupero de IVA para la exploración minera: cómo funcionará

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5884/2026 y representa un nuevo paso en la flexibilización de las compras online en el exterior, al tiempo que simplifica los requisitos para el ingreso de productos al país.

A partir de la nueva normativa, podrán importarse productos por correo internacional con un valor de hasta US$3.000 FOB , siempre que se trate de compras para uso personal y no exista una finalidad comercial.

Además, se mantiene el límite de hasta tres unidades de la misma especie por paquete , condición que busca evitar el uso del régimen con fines de reventa.

Uno de los cambios más importantes es que los gastos de envío no se computarán dentro del límite de los US$3.000 , por lo que el tope se aplicará únicamente al valor de la mercadería.

Qué productos quedan exceptuados de controles

La resolución también establece que los envíos alcanzados por este régimen quedarán exentos de cumplir con diversas exigencias técnicas y comerciales.

Entre ellas se encuentran:

El Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP).

Restricciones económicas para el ingreso de mercadería.

Medidas antidumping o compensatorias.

Controles posteriores al despacho por parte de otros organismos.

Sin embargo, los medicamentos para uso personal o familiar continúan sujetos a la autorización previa de la ANMAT, requisito que no fue modificado por la nueva disposición.

Continúa la exención para compras de hasta US$400

La resolución complementa el Decreto 604/2026, publicado el 17 de julio, que ya había introducido cambios importantes en el régimen de importaciones por correo.

Esa norma mantiene que las compras de hasta US$400 quedan exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco operaciones por año por persona, equiparando el tratamiento con el sistema utilizado por los couriers privados.

La modificación reemplazó el esquema vigente desde 2019, cuando la franquicia alcanzaba apenas los US$50 por envío, aunque permitía realizar hasta doce compras anuales.

Declaración anticipada para agilizar los trámites

Como parte de la simplificación del sistema, el operador postal deberá presentar una declaración aduanera antes de que el envío llegue al país.

Luego, el comprador dispondrá de 24 horas para validar o corregir la información cargada en la plataforma.

En caso de que el paquete supere el límite de US$3.000 o exceda las tres unidades de un mismo producto, quedará automáticamente alcanzado por el régimen general de importación y deberá abonar la totalidad de los impuestos correspondientes.