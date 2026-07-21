    • 21 de julio de 2026 - 10:09

    Recategorización del Monotributo: nuevas escalas, cuánto habrá que pagar y hasta cuándo hay tiempo

    La actualización del régimen simplificado ya fue oficializada por ARCA. Cuál es la fecha límite.

    Novedades en el monotributo de ARCA.
    Novedades en el monotributo de ARCA.

    Foto:

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del monotributo que regirán desde el 1 de agosto y habilitó la recategorización para los contribuyentes alcanzados. El trámite podrá realizarse hasta el 5 de agosto, sin penalidades.

    Leé además

    Monotributo recategorización.

    Monotributo 2026 : una por una, así quedan las categorías y los nuevos topes de facturación
    Analizan cambios en el Monotributo.

    Monotributo: proponen sacar a los profesionales y hacer volver una histórica categoría del IVA

    La actualización contempla un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales de todas las categorías, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre informada por el INDEC.

    Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual con los valores actualizados. Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual con los valores actualizados.

    Los contribuyentes deberán analizar los ingresos brutos, alquileres devengados, superficie afectada a la actividad y consumo de energía eléctrica correspondientes a los últimos 12 meses para determinar si les corresponde cambiar de categoría.

    En cambio, no deberán realizar la recategorización quienes mantengan los mismos parámetros que en el semestre anterior ni aquellos monotributistas que todavía no cumplieron seis meses calendario desde el inicio de sus actividades.

    ARCA también mantiene disponible la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación anual registrada y agiliza el trámite para quienes cumplen con los requisitos.

    Cómo hacer la recategorización del monotributo

    Para completar el trámite, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

    • Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.
    • Acceder al servicio Monotributo.
    • Seleccionar la opción "Recategorizarme".
    • Revisar la información registrada y presionar "Continuar recategorización".
    • Actualizar los datos, si corresponde.
    • Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

    La modalidad simplificada está disponible para quienes poseen únicamente puntos de venta de facturación electrónica y cuentan con 12 meses completos dentro del régimen.

    Nuevas escalas de facturación del monotributo

    Los nuevos topes anuales de ingresos son los siguientes:

    • Categoría A: hasta $12.009.410,45.
    • Categoría B: hasta $17.595.182,74.
    • Categoría C: hasta $24.670.494,31.
    • Categoría D: hasta $30.628.651,43.
    • Categoría E: hasta $36.028.231,33.
    • Categoría F: hasta $45.151.659,41.
    • Categoría G: hasta $53.995.798,87.
    • Categoría H: hasta $81.924.660,37.
    • Categoría I: hasta $91.699.761,90.
    • Categoría J: hasta $105.012.519,20.
    • Categoría K: hasta $126.610.838,75.

    Cuánto habrá que pagar por mes desde agosto

    Los datos que hay que tener en cuenta para que ARCA no te recategorice de oficio. Foto: Agencia NA (montaje)

    Las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, quedan de la siguiente manera:

    • Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes).
    • Categoría B: $56.379,08 (servicios y bienes).
    • Categoría C: $66.020,12 (servicios) | $64.530,58 (bienes).
    • Categoría D: $84.612,93 (servicios) | $82.564,81 (bienes).
    • Categoría E: $119.811,45 (servicios) | $108.267,51 (bienes).
    • Categoría F: $150.784,21 (servicios) | $129.930,65 (bienes).
    • Categoría G: $230.312,94 (servicios) | $158.815,05 (bienes).
    • Categoría H: $522.706,68 (servicios) | $317.895,01 (bienes).
    • Categoría I: $963.747,86 (servicios) | $474.992,78 (bienes).
    • Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) | $580.793,69 (bienes).
    • Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) | $702.103,24 (bienes).

    Qué pasa si no hacés la recategorización

    ARCA recordó que puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información fiscal disponible, como compras, gastos o acreditaciones bancarias que superen los ingresos permitidos para la categoría vigente.

    En esos casos, el organismo notificará la decisión a través del domicilio fiscal electrónico. Si el contribuyente no está de acuerdo, podrá presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales, dentro de los plazos previstos por la normativa.

    Agencia NA

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Lanari.

    Javier Lanari fue designado como nuevo director del Banco Nación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mendoza: evacuaron a mas de 30 personas en la zona de la cordillera por un fuerte temporal de nieve

    Mendoza: evacuaron a más de 30 personas en la zona de la cordillera por un fuerte temporal de nieve

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Victoria Villarruel salió al cruce de un britanico que atacó a la selección Argentina.

    Victoria Villarruel cruzó a un británico que insultó a la Selección y cuestionó la soberanía de Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Senador Agustín Coto, propone el proyecto de ley para instalar el Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown

    Proponen crear el "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown" cada 3 de marzo

    Por Redacción Diario de Cuyo