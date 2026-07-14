Monotributo: proponen sacar a los profesionales y hacer volver una histórica categoría del IVA

En las últimas horas, un borrador técnico elaborado por el Consejo de Mayo encendió las alarmas de miles de profesionales independientes en San Juan y todo el país. La propuesta central apunta a una reforma fiscal profunda: limitar el Monotributo únicamente a las categorías más bajas y obligar a los profesionales a salir del régimen para pasar a una figura similar al viejo "Responsable No Inscripto" en el IVA.

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De prosperar la iniciativa, especialistas como médicos, abogados, contadores, ingenieros y arquitectos que hoy facturan bajo las categorías más altas del Monotributo tendrían que migrar a un nuevo esquema tributario "puente".

La idea que analiza el Consejo —órgano integrado por el Gobierno, gobernadores (entre ellos, representantes de la región de Cuyo), empresarios y sindicalistas— es reducir el Monotributo a su mínima expresión.

Quiénes se quedan: Solo el Monotributo Social y las categorías bajas (A, B y C).

Quiénes salen: Todos los profesionales y prestadores de servicios que superen esos límites de facturación.

El regreso de un "clásico": el Responsable No Inscripto

Para evitar que el salto al Régimen General (Autónomos) sea un golpe letal para el bolsillo, el proyecto propone reflotar una figura tributaria que la AFIP eliminó hace más de dos décadas: el Responsable No Inscripto en el IVA.

Bajo este sistema rediseñado, los profesionales independientes tendrían un esquema aliviado:

Ganancias plano: Pagarían una alícuota fija de Ganancias Simplificado (se especula con un 25%).

Sin la burocracia del IVA tradicional: No tendrían que hacer la compleja facturación mensual del IVA ni llevar los libros de compras y ventas de manera tradicional, aunque sí estarían sujetos a un régimen de retenciones.

Evitar la pérdida de clientes: Al no tener que cargar de forma directa el 21% de IVA en sus honorarios a clientes que son consumidores finales (quienes no pueden descargar ese impuesto), se busca que los profesionales no pierdan competitividad en el mercado local.

El dato histórico: El régimen de Responsable No Inscripto fue eliminado en 2004 porque el Estado consideraba que fomentaba la informalidad. En su momento, los proveedores les cobraban un recargo extra llamado "acrecentamiento" para compensar el IVA de las futuras ventas.

Dudas y debate en las provincias

Aunque el objetivo de la propuesta técnica es aceitar la transición hacia el régimen de Autónomos mediante deducciones de gastos más ágiles, la medida genera una fuerte incertidumbre en el sector profesional de San Juan.