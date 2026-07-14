    • 14 de julio de 2026 - 09:51

    Polémica por los precios para vacacionar en la nieve: esquiar en Bariloche ya es más caro que hacerlo en Europa

    Polémica por las tarifas en Bariloche: esquiar ya cuesta más que en Andorra, los amantes de los deportes de montaña se encontraron con una fuerte suba.

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     Las Leñas, uno d elos centros de nieve más visitados de Argentina.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el inicio de la temporada de invierno, los amantes de los deportes de montaña se encontraron con una fuerte sorpresa en las boleterías. Esquiar en el Cerro Catedral, el centro de esquí más importante y grande de Sudamérica, ya cuesta más caro que deslizarse por las pistas de Andorra, uno de los rincones invernales más codiciados de Europa.

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    El pase diario en el complejo barilochense alcanzó la cifra de $160.000, un valor que al cambio utilizado por los turistas equivale a unos 110 dólares. La diferencia con el viejo continente encendió las alarmas y el debate entre los viajeros: en Andorra, un pase de jornada completa promedia entre los 80 y 90 dólares, dejando al destino rionegrino notablemente por encima en la comparación internacional.

    A este costo básico hay que sumarle los gastos de alquiler de indumentaria, equipos, clases, alojamiento y gastronomía. En los complejos más exclusivos, una jornada completa de esquí para una sola persona puede superar fácilmente los $200.000.

    Las Leñas y la región cuyana, en el podio de los más caros

    Para los sanjuaninos que habitualmente viajan a la vecina provincia de Mendoza, el panorama no es muy diferente. Las Leñas se posicionó en el tercer lugar de los pases más costosos del país, con una tarifa diaria de $158.000, apenas un escalón por debajo de Bariloche y de Chapelco (Neuquén), que también lidera el ranking con $160.000.

    A continuación, el detalle de precios oficial para esta temporada invernal en los principales centros de nieve de la Argentina:

    • Cerro Catedral (Río Negro): $160.000
    • Cerro Chapelco (Neuquén): $160.000
    • Las Leñas (Mendoza): $158.000
    • Cerro Bayo (Neuquén): $111.000
    • Cerro Castor (Tierra del Fuego): $104.800
    • La Hoya (Chubut): $100.000
    • Lago Hermoso Ski Resort (Neuquén): $89.000
    • Laderas Cerro Perito Moreno (Río Negro): $89.000
    • Glaciar Martial (Tierra del Fuego): $70.000

    La brecha entre el destino más exclusivo y el más gasolero supera los $90.000 diarios, una diferencia sustancial que obliga a las familias y deportistas a afilar el lápiz y planificar el presupuesto antes de armar las valijas. Además del factor económico, los operadores turísticos siguen de cerca las condiciones climáticas, ya que el invierno comenzó con nevadas algo tímidas en varios sectores de la cordillera.

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