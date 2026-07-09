Mundial 2026: la FIFA rompió el silencio tras la polémica con Argentina y Egipto

Ante el revuelo internacional, la FIFA decidió romper su habitual silencio durante la competencia a través de Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje del organismo, quien respaldó de manera contundente las decisiones del juez principal y del VAR.

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La primera gran controversia de los octavos de final se dio cuando el VAR intervino para anular lo que hubiera sido un tanto clave para los africanos, debido a una infracción previa de Marwan Attia sobre el defensor argentino Lisandro Martínez.

El histórico ex árbitro italiano detalló que la tecnología tiene la obligación de revisar toda la fase ofensiva que conduce a un gol. En ese sentido, aclaró que no existen límites de tiempo ni de distancia para corregir una acción si esta forma parte de la jugada directa que termina en la red.

El segundo reclamo saliente del conjunto egipcio apuntó al gol definitivo de la Albiceleste, convertido por Enzo Fernández. Desde el banco de Egipto reclamaron efusivamente una supuesta infracción previa de Julián Álvarez sobre la estrella de Liverpool, Mohamed Salah.

Con respecto a esta jugada, Collina también fue tajante a la hora de defender el criterio de la terna arbitral y los encargados de la tecnología en las cabinas:

Sin error claro no hay llamado: "Si no se identifica ninguna infracción en la jugada previa al gol, el VAR no interviene", explicó.

Criterio de la jugada: Según el jefe de árbitros de la FIFA, tanto Letexier en la cancha como Jérôme Brisard en el VAR interpretaron de manera unánime que la acción entre el cordobés Julián Álvarez y Salah se trató simplemente de "un contacto normal de juego".

Con esta fuerte aclaración, la FIFA busca dar por cerrado el debate y blindar a sus árbitros de cara a las instancias decisivas de la Copa del Mundo. Por su parte, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya dejó atrás la tormenta de reclamos y enfoca todos sus cañones en el trascendental choque de cuartos de final ante Suiza.