Radiografía de Suiza: cómo juega, sus debilidades y qué futbolistas pueden complicar a la Selección argentina

El milagroso búnker argentino ya dejó atrás los festejos por la agónica victoria ante Egipto y puso la mira en el próximo paso hacia la gloria. Suiza será el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo, luego de sellar su clasificación en una dramática definición por penales frente a Colombia.

Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026: cuándo y a qué hora juegan

El técnico de Suiza desafió a Argentina antes de los cuartos: "Es un equipo vulnerable"

Lejos de las luces de las grandes potencias tradicionales, el conjunto helvético se presenta como un examen de altísima exigencia táctica que obligará al equipo nacional a no repetir los errores.

Si algo caracteriza a este seleccionado suizo es su rigurosidad táctica. Es un equipo que rara vez se desborda o pierde la compostura, independientemente de cómo sea el resultado.

Su principal fortaleza radica en la solidez del bloque defensivo y en una notable capacidad para presionar en la zona media y salir con transiciones rápidas y directas.

Además, demostraron tener una mentalidad de hierro: no les pesó la presión ante Colombia y supieron manejar los tiempos de un partido físico y desgastante para terminar llevándoselo en la tanda desde los doce pasos.

Los puntos débiles: la falta de brillo y el retroceso lento

A pesar de su consistencia, Suiza no es un equipo invencible. Su principal déficit asoma cuando se ve obligado a asumir el protagonismo absoluto del juego; ante defensas cerradas, a menudo carece de la creatividad o el cambio de ritmo necesario para romper líneas, volviéndose un equipo predecible.

Por otro lado, si Argentina logra saltar la primera línea de presión con pases punzantes de mitad de cancha hacia adelante, los marcadores centrales helvéticos suelen sufrir las espaldas en velocidad, un factor clave que los veloces atacantes de la Scaloneta podrían explotar.

Sus figuras

El cerrojo bajo los tres palos: Su arquero, Gregor Kobel, es una de las grandes figuras del certamen. Experto en penales y con un notable juego de pies, es el verdadero líder espiritual desde el fondo.

El termómetro del mediocampo: el capitán y estratega suizo, Granit Xhaka, maneja los hilos del equipo con una precisión quirúrgica. Su capacidad para cortar, distribuir y ordenar a sus compañeros lo convierte en el futbolista a presionar para cortarle los circuitos al rival.

La amenaza ofensiva: su centrodelantero, Breel Embolo, es una pesadilla para los defensores por su potencia física y su facilidad para jugar de espalda. Una referencia de área que exigirá la máxima concentración de la zaga central argentina.

Puesto en ranking FIFA de selección de Suiza

La selección de Suiza se ubica en el puesto 14° del Ranking FIFA 2022.

Quién es el DT de Suiza

El DT de la selección de Suiza es Murat Yakin. El exfutbolista de orígenes turcos fue nombrado entrenador del conjunto nacional en agosto del 2021 en sustitución de Vladimir Petkovic.

Quién es el mejor jugador de la selección de Suiza

A Suiza no le sobran las estrellas, pero tiene jugadores destacados y un grupo de valientes que irá por todo el Mundial. “Es un plantel construido con una idea común desde hace varios años”, dicen los helvéticos cuando le preguntan sobre la selección.

Granit Xhaka, de 33 años, es una de las figuras. El mediocampista central del Sunderland es puro carácter y actitud en la marca, sumado a una lectura y posicionamiento que lo hacen un futbolista de categoría.

Por momentos, el impulso sobre el campo le juega en contra. Su disparo de media distancia, con una pierna izquierda de alto calibre, lo convierte en una amenaza en cada momento. Es su marca registrada.

Cuántos mundiales jugó la selección de Suiza

La selección de Suiza jugó 12 mundiales.

Mundial Italia 1934: Suiza se alzó con el 7° puesto (eliminado en cuartos de final)

Mundial Francia 1938: Suiza finalizó su participación en el 6° puesto (eliminado en cuartos de final)

Mundial Brasil 1950: Suiza cerró su participación en el 6° puesto (eliminado en cuartos de final)

Mundial Suiza 1954: Suiza terminó en el 5° puesto (eliminado en cuartos de final)

Mundial Chile 1962: Suiza se ubicó en el puesto 16 (eliminado en primera ronda)

Mundial Inglaterra 1966: Suiza cerró su participación en la posición 16 (eliminado en primera ronda)

Mundial Estados Unidos 1994: Suiza se alzó con el puesto 15° (eliminado en octavos de final)

Mundial Alemania 2006: Suiza finalizó su participación en el puesto 10 (eliminado octavos de final)

Mundial Sudáfrica 2010: Suiza cerró su participación en el puesto 19 (eliminado en primera ronda)

Mundial Brasil 2014: Suiza se alzó con el puesto 11° (eliminado en octavos de final)

Mundial Rusia 2018: Suiza terminó su participación en el puesto 14° (eliminado en octavos de final)

Mundial Qatar 2022: Suiza terminó su participación en el puesto 14° (eliminado en octavos de final)

Historial de la selección de Suiza contra Argentina

La selección de Suiza se enfrentó 7 veces contra el conjunto argentino y nunca puso ganar. Los albicelestes se impusieron en cinco oportunidades y los otros dos fueron empates.