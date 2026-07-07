    • 7 de julio de 2026 - 23:44

    Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026: cuándo y a qué hora juegan

    El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se verá las caras con el combinado helvético en la próxima ronda de la Copa del Mundo.

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    La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 1° de julio de 2014, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, la Argentina se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece a la Albiceleste, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.

    El &uacute;ltimo duelo entre suizos y argentinos, en los octavos de Brasil 2014, con triunfo albiceleste.

    El último duelo entre suizos y argentinos, en los octavos de Brasil 2014, con triunfo albiceleste.

    Al igual que el resto de los compromisos del campeón del mundo en ejercicio, el partido de este sábado se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente.

    ¿Cómo es el posible camino de la Selección Argentina?

    Si supera a Suiza y llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, mismo recinto en el que este martes dejó en el camino a Egipto. Las posibilidades de oponentes son dos: Inglaterra o Noruega, que jugarán entre sí este sábado a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

    De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con varias potencias como favoritas: Francia, España, Marruecos y Bélgica.

    Resultados de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026

    • Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.
    • Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.
    • Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.
    • 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).
    • Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko convirtieron los tantos de los africanos).

    Resultados de Suiza en lo que va del Mundial 2026

    • Fecha 1 del Grupo B: Empate 1 a 1 vs. Qatar - Gol de Breel Embolo (Miro Muheim en contra anotó el gol de los asiáticos).
    • Fecha 2 del Grupo B: Triunfo 4 a 1 vs. Bosnia y Herzegovina - Dos goles de Johan Mazambi y uno de Rúben Vargas y Granit Xhaka (Ermin Mahmic descontó para los bosnios).
    • Fecha 3 del Grupo B: Triunfo 2 a 1 vs. Canadá - Goles de Rúben Vargas y Johan Mazambi (Promise David descontó para los americanos).
    • 16vos de final: Triunfo 2 a 0 vs. Argelia - Goles de Breel Embolo y Dan Ndoye
    • Octavos de final: Empate 0 a 0 y triunfo por penales vs. Colombia.
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