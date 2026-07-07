La imagen viral de Pedro Neto: tiene síndrome de Haglund

Durante el partido ante España llamó la atención el estado de su botín. Necesitó aliviar el talón para jugar con comodidad.

La eliminatoria mundialista entre Portugal y España dejó imágenes para la eternidad. Como el abrazo final entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El pique sobre el césped de Rodrigo y Bernando Silva. Y un asunto curioso de Pedro Neto. Al jugador del Chelsea se le rompió uno de sus botines en Dallas. Inmediatamente se acercó al banco de suplentes para cambiárselo.

Sin embargo, Neto regresó al césped con otro botín roto. El jugador portugués mostró que tenía un agujero grande en su botín. Y ya se conoce la explicación, ya que sufre el síndome de Haglund (una afección caracterizada por un crecimiento óseo anormal en la parte posterior del hueso del talón).

Pedro Neto está jugando el Mundial con un AGUJERO EN SU BOTÍN para evitar la presión y los dolores en el talón.



¿Qué les parece? pic.twitter.com/YW9zAqM1Vg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 6, 2026 El internacional portugués juega con el calzado así para evitar dolores en el talón. Ese agujero le permite relajar la presión en la zona y poder evitar los roces constantes. No fue algo excepcional que hiciera el delantero de 26 años ante los españoles. Es una rutina que suele utilizar cuando lleva mucho tiempo sobre el césped.

Síndrome de Haglund La enfermedad o síndrome de Haglund es una alteración ósea del talón en la que el hueso calcáneo presenta una prominencia anormal. Este sobrecrecimiento roza constantemente con el tendón de Aquiles, causando dolor intenso y la inflamación de la bolsa sinovial (bursitis) en la parte posterior del pie.

Síntomas principales Un bulto duro visible y palpable en la parte posterior del talón.

Dolor intenso al iniciar la marcha, especialmente por las mañanas.

Enrojecimiento e inflamación de la piel en esa zona.

Molestias agravadas por el uso de calzado cerrado, rígido o de contrafuerte duro. Causas y factores de riesgo Aunque a menudo existe una predisposición anatómica o hereditaria (como el pie cavo), el problema suele desencadenarse o agravarse por: