Dura reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Los principales diarios de Portugal reaccionaron a la eliminación de su selección en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 1 a 0 contra España y despidieron a su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo. “Él terminó” , tituló el diario Record en su portada junto a una imagen del astro llorando tras haber disputado, según él mismo reconoció en sus últimas conferencias de prensa, su último partido en la máxima competencia de fútbol .

Sin embargo, ese medio en particular apuntó más a quien ahora es el exDT de la selección portuguesa, Roberto Martínez . “Portugal no pudo resistirse a un buen cobarde” , fue el título que eligió un columnista de la publicación para encabezar su columna. “El problema siempre fue él” , escribió el periodista.

El diario A Bola también hizo hincapié en las decisiones tomadas por Martínez en la tapa de la edición impresa, pero el periodista Francisco Vaz de Miranda escribió directamente contra CR7. “Cristiano Ronaldo: no queremos ‘matarte’, pero ya basta” , fue la frase que usó.

“Si es necesario un cambio en el banquillo, también lo es en el campo, y es hora de que Cristiano Ronaldo se aparte porque, como ya constatamos, su ego no le permite ser un sustituto de un jugador que, hoy en día, ofrece un rendimiento inigualable. Cómo habría sido este Mundial sin la malsana obligación de tener a Ronaldo en el campo 90/90/90 siempre será un misterio , y ni siquiera Donald Trump puede revertir esta eliminación”, dijo el periodista en un tramo del texto.

“Cristiano Ronaldo se despide del Mundial sin el ansiado título” , tituló O Jogo en una nota y agregó que en la era del 7 Portugal logró su mejor actuación en el debut del madeirense en 2006, cuando el combinado alcanzó las semifinales, donde perdió contra Francia por un gol.

En tanto el medio Correio De Manhá destacó que, tras la eliminación ante España, Ronaldo “abandonó el campo solo, aplaudiendo a la afición en las gradas y con lágrimas en los ojos, dirigiéndose cabizbajo a los vestuarios”.

“El sueño se desvaneció y no tenía por qué haber sido así”, escribió una periodista en otro artículo.

El periódico Público sentenció con dureza que “Portugal durmió la siesta y va a ver el resto del mundial en casa”, mientras que otros análisis señalaron la lesión del lateral Nuno Mendes en el minuto 53 como el verdadero punto de quiebre que arruinó el partido, dejando en un segundo plano el desempeño individual del capitán.

“Hablando de decepciones, esta era la última oportunidad de Ronaldo para ganar un Mundial, algo que anhelaba con todas sus fuerzas, pero el propio jugador ya declaró que, al fin y al cabo, no lo necesita para ser quien es. Y quizás su amistad con Donald Trump, quien el lunes admitió haber intervenido ante la FIFA en favor de la selección estadounidense, no sea suficiente para revertir el resultado”, prosiguió la nota.