Con tres variantes en mente: el once que perfila Scaloni para el cruce clave de Argentina ante Egipto

Tras el exigente partido contra Cabo Verde, la rotación incluye la vuelta de Paredes en el mediocampo, el regreso de Tagliafico en la defensa y una apuesta en la delantera con Julián Álvarez.

La Selección argentina ajusta los últimos detalles para disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto en Atlanta. Luego del ajustado y sufrido triunfo en tiempo suplementario frente a Cabo Verde por 3-2, el entrenador Lionel Scaloni prepara una renovación en la estructura titular con tres modificaciones estratégicas, distribuidas equitativamente en cada línea del equipo. Aunque el director técnico admitió en conferencia de prensa tener la alineación definida, mantuvo el misterio frente al plantel, dejando en claro que buscará una mayor frescura física para contrarrestar la propuesta de juego del combinado africano.

La única variante confirmada de manera pública por el estratega es el ingreso de Leandro Paredes en el eje del campo de juego. El volante central, que arrastraba complicaciones físicas previas al torneo, sumó minutos valiosos en el último encuentro y demostró estar óptimo para la exigencia reglamentaria. Esta modificación obligará a un reordenamiento táctico en la mitad de la cancha, ya que Alexis Mac Allister abandonará el rol de volante de contención puro para recostarse sobre el sector izquierdo, mientras que Thiago Almada esperará su oportunidad en el banco de relevos.

En la línea defensiva se prevé un retorno habitual, dado que Nicolás Tagliafico recuperará su puesto por la banda izquierda en reemplazo de Facundo Medina. Medina completó una actuación sólida frente a Cabo Verde, pero debió dejar el terreno de juego debido a una fuerte fatiga muscular, lo que allana el camino para la experiencia del hombre del Olympique de Marsella. En el frente de ataque se asoma la modificación restante, donde Julián Álvarez pica en punta para sustituir a Lautaro Martínez. Tras superar un esguince de tobillo que condicionó su arranque mundialista, el delantero del Atlético de Madrid se perfila como el socio ideal de Lionel Messi para explotar la movilidad y la presión alta.