Argentina entrenará por primera vez en Atlanta y Scaloni dará una conferencia

La Selección Argentina se instaló en Atlanta y comenzó su preparación final para el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto . El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizará este lunes su primera práctica en la ciudad que será sede del encuentro.

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El entrenamiento forma parte de la recta final de preparación antes del compromiso que se disputará este martes a las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, en un duelo decisivo por un lugar en los cuartos de final.

En la previa del partido, Scaloni brindará una conferencia de prensa donde se espera que dé algunas pistas sobre la formación titular , aunque el entrenador suele mantener la incógnita hasta último momento.

El cuerpo técnico analiza posibles modificaciones tras el último encuentro, con algunas dudas en todas las líneas: la defensa, el mediocampo y el ataque aparecen como sectores en evaluación, especialmente por el desgaste físico acumulado en los últimos partidos.

La expectativa está puesta en la recuperación del plantel y en la definición del once inicial que buscará seguir avanzando en el Mundial. Mientras tanto, la “Albiceleste” ajusta detalles tácticos y espera llegar en óptimas condiciones al choque decisivo ante el conjunto africano.

Quién es el árbitro del partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026: su antecedente con un jugador de la Selección

En el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, todas las miradas no están solo puestas en los futbolistas: también lo están en el encargado de impartir justicia durante el encuentro. Se trata del francés Francois Letexier, uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo y con presencia cada vez más habitual en partidos de élite.

A los 36 años, Letexier ya es considerado árbitro de categoría élite de la UEFA y forma parte del plantel FIFA desde 2017. Su historia en el arbitraje es meteórica: debutó en la Ligue 1 en 2016 con apenas 26 años, convirtiéndose en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés.