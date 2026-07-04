Argentina y Egipto: así fue el camino de ambos hasta los octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto protagonizarán uno de los cruces de octavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan invictos, aunque con recorridos muy diferentes: la Albiceleste avanzó con puntaje ideal y un gran poder ofensivo, mientras que el conjunto africano construyó su clasificación sobre la solidez defensiva y la eficacia en los momentos decisivos.

Tras el empate 1-1, Egipto eliminó a Australia por penales y avanzó a octavos de final

Alerta en Argentina por una de las mayores amenazas para la salud: provoca tres muertes por hora

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó su participación el 16 de junio con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles y liderar el estreno triunfal de la Albiceleste.

En la segunda fecha, disputada el 22 de junio, Argentina volvió a imponerse, esta vez por 2-0 frente a Austria, nuevamente con un doblete de Messi, que ratificó su gran presente en el torneo.

Con la clasificación asegurada, la Selección cerró la fase de grupos enfrentando a Jordania, a la que derrotó 3 -1 para terminar con puntaje ideal y quedarse con el primer lugar de su zona.

En los 16avos de final , Argentina tuvo su prueba más exigente. Enfrentó a Cabo Verde en un partido cambiante que terminó 2-2 al cabo de los 90 minutos. En el tiempo suplementario apareció la jerarquía del conjunto de Scaloni para sellar el 3-2 definitivo y avanzar a los octavos de final.

Egipto, invicto y con un triunfo histórico

La campaña de Egipto comenzó en el exigente Grupo G, donde compartió zona con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

En su debut sorprendió al igualar 1-1 con Bélgica, uno de los candidatos del grupo. Luego consiguió un valioso triunfo por 3-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que lo dejó muy bien posicionado para avanzar de ronda.

En la última fecha empató 1-1 frente a Irán, alcanzando los cinco puntos y clasificándose como escolta de Bélgica únicamente por diferencia de gol.

En los 16avos de final, los Faraones protagonizaron un duelo muy parejo frente a Australia. El encuentro terminó 1-1 tras 120 minutos de juego y la clasificación se definió desde el punto penal. Allí, Egipto mostró sangre fría y se impuso 4-2 para conseguir un histórico pase a los octavos de final.

Un lugar en cuartos está en juego

Con estos antecedentes, Argentina buscará extender su invicto y confirmar su candidatura al título frente a un rival que ha demostrado ser difícil de vencer. Egipto, por su parte, intentará seguir haciendo historia y dar uno de los grandes golpes del Mundial eliminando a la vigente campeona del mundo.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.