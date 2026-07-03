Tras el empate 1-1, Egipto eliminó a Australia por penales y avanzó a octavos de final

Egipto sufrió, resistió y terminó celebrando. El conjunto africano derrotó 4-2 por penales a Australia, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el suplementario, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Por qué el VAR anuló el gol de Croacia en el último minuto contra Portugal

La Selección argentina va por el pasaje a Octavos de final: el equipo titular que jugará ante Cabo Verde

El partido, disputado en Dallas, comenzó con un aviso de Australia, que a los cuatro minutos estrelló un remate de Cristian Volpato en el travesaño. Sin embargo, fue Egipto el que golpeó primero: a los 12 minutos, Emam Ashour conectó de cabeza un preciso centro de Karim Hafez para establecer el 1-0.

Con la ventaja, los dirigidos por Hossam Hassan monopolizaron la posesión de la pelota durante gran parte del primer tiempo, mientras los oceánicos apostaban por el contragolpe y el juego directo.

En el arranque del complemento, Egipto estuvo cerca de ampliar la diferencia con una clara ocasión desperdiciada por Omar Marmoush. Australia reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 54 minutos gracias a un desafortunado gol en contra de Mohamed Hany, quien desvió un centro hacia su propio arco.

El empate modificó el desarrollo del encuentro. Australia ganó confianza y controló varios pasajes del segundo tiempo, aunque Egipto volvió a crecer en el tramo final y estuvo muy cerca del triunfo en tiempo reglamentario. Patrick Beach salvó a los oceánicos con una notable atajada a un cabezazo de Rami Rabia en el tiempo de descuento.

En el alargue, el desgaste físico comenzó a sentirse. Egipto asumió el protagonismo y generó las mejores oportunidades. Mohamed Salah desperdició una ocasión inmejorable al rematar por encima del travesaño al inicio del suplementario y, más tarde, Beach volvió a responder con seguridad para mantener con vida a Australia.

La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Australia comenzó con el pie izquierdo cuando Harry Souttar elevó su remate. Egipto aprovechó la ventaja inicial con los goles de Mahmoud Saber, Rami Rabia y Mohamed Salah. Del lado australiano anotaron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero Lucas Herrington también falló al estrellar su disparo en el travesaño. Finalmente, Hossam Abdelmaguid convirtió el cuarto penal egipcio y sentenció la serie 4-2.

Con esta victoria, Egipto selló su pase a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora aguarda por el ganador del encuentro entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su próximo rival.

Si te interesa, también puedo hacer la nota del partido entre Argentina y Cabo Verde o un análisis del cuadro de octavos de final.