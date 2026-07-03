    • 3 de julio de 2026 - 07:42

    Suiza fue contundente, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial

    Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, el seleccionado suizo se impuso con autoridad en Vancouver y selló su clasificación a la siguiente instancia. Ahora aguardará por el ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

    Gol de Suiza.

    Gol de Suiza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de Suiza confirmó su buen momento en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Argelia en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los 16 mejores equipos del certamen.

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    El conjunto dirigido por Murat Yakin tomó el control del partido desde el inicio y abrió el marcador a los 10 minutos gracias a Breel Embolo, quien definió con precisión tras un veloz contraataque. El gol le permitió a los europeos manejar el desarrollo del encuentro con tranquilidad y aprovechar los espacios que dejó el rival.

    En el comienzo del complemento llegó el golpe definitivo. Dan Ndoye capitalizó una desatención de la defensa argelina y convirtió el segundo tanto, una diferencia que resultó determinante para sentenciar el partido.

    Argelia intentó reaccionar con mayor posesión del balón y algunas aproximaciones al arco rival, pero se encontró con una defensa suiza sólida y ordenada que neutralizó cada intento de descontar.

    Con este triunfo, Suiza avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, con la ilusión de seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol internacional.

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