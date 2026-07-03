Suiza fue contundente, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial

Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, el seleccionado suizo se impuso con autoridad en Vancouver y selló su clasificación a la siguiente instancia. Ahora aguardará por el ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

La selección de Suiza confirmó su buen momento en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Argelia en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final, resultado que le permitió asegurar su lugar entre los 16 mejores equipos del certamen.

El conjunto dirigido por Murat Yakin tomó el control del partido desde el inicio y abrió el marcador a los 10 minutos gracias a Breel Embolo, quien definió con precisión tras un veloz contraataque. El gol le permitió a los europeos manejar el desarrollo del encuentro con tranquilidad y aprovechar los espacios que dejó el rival.

En el comienzo del complemento llegó el golpe definitivo. Dan Ndoye capitalizó una desatención de la defensa argelina y convirtió el segundo tanto, una diferencia que resultó determinante para sentenciar el partido.

Argelia intentó reaccionar con mayor posesión del balón y algunas aproximaciones al arco rival, pero se encontró con una defensa suiza sólida y ordenada que neutralizó cada intento de descontar.