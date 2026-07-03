    • 3 de julio de 2026 - 08:29

    Por qué el VAR anuló el gol de Croacia en el último minuto contra Portugal

    Josko Gvardiol convirtió un tanto agónico que llevaba el partido al tiempo suplementario, pero entre el VAR y el árbitro no lo convalidaron.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Portugal se convirtió en uno de los últimos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026, aunque su victoria por 2-1 sobre Croacia quedó marcada por una de las jugadas más controvertidas del torneo. Cuando el conjunto balcánico celebraba el agónico empate que llevaba el encuentro al alargue, el VAR intervino y anuló el gol por una posición adelantada detectada en el inicio de la acción.

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    El partido fue cambiante desde el comienzo. Croacia se puso en ventaja con un tanto de Ivan Periši, pero Portugal reaccionó gracias a un penal convertido por Cristiano Ronaldo, sancionado tras una revisión del VAR. Cuando el empate parecía conducir el duelo al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos apareció en los minutos finales para marcar el 2-1 a favor de los portugueses.

    Sin embargo, la emoción no terminó allí. En la última acción del encuentro, Croacia consiguió el empate, pero el árbitro fue advertido desde la cabina del VAR. Tras varios minutos de revisión, la tecnología detectó una intervención previa de un futbolista croata que dejó en posición adelantada a un compañero, por lo que el tanto fue invalidado y el resultado ya no se modificó.

    La decisión provocó la furia de los jugadores y del cuerpo técnico croata. El entrenador Zlatko Dali cuestionó el arbitraje y, aunque evitó responsabilizar exclusivamente a los jueces por la eliminación, reconoció su malestar por la forma en que terminó el encuentro.

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