Liga Jachallera: nuevo capítulo del Campeonato Oficial 2026

Este domingo, la Liga Jachallera pondrá en disputa la séptima fecha en Primera División con tres escenarios y doble jornada en cada cancha.

Caranchos. Argentinos de la Florida jugará ante Peñarol en San isidro por la séptima fecha del Oficial. Foto: De Zurda Jáchal.

Esperando la resolución final de Personería Jurídica para normalizar definitvamente su vida institucional, en la Liga Jachallera no se detiene el fútbol. Y este domingo, volverá la acción del Campeonato Oficial de Primera División. Tres escenarios, doble jornada y el marco de siempre para apoyar el fútbol Norteño.

En canchas de San Lorenzo, Peñarol y Andacollo se distribuirán los partidos correspondientes a la séptima fecha del Oficial de la Liga Jachallera de Fútbol que tiene como líder a Arbol Verde.

El domingo 5, desde las 14 en el primer turno, en Andacollo, el que abrirá la jornada será el duelo de extremos porque el puntero Arbol Verde enfrentará al último de la tabla, Pampa Vieja. Luego, de fondo, el local Andacollo jugará ante Deportivo La Estrella.

En San Isidro, en cancha de Peñarol, a las 14 abrirá el Atlético Pampa frente a Central Norte y luego, el dueño de casa, el Mirasol se enfrentará con Argentinos de La Florida.

Finalmente, en cancha de San Lorenzo, en el sur de la ciudad de San José, Sportivo Racing jugará en el primer turno ante Niquivil, mientras que de cierre lo hará San Lorenzo ante El Rincón.