En la Liga Jachallera no se detienen la Primera A y el Torneo de Ascenso

Arbol Verde manda en la A de la Liga Jachallera e Independiente de Gran China es el líder de la Primera B.

Escolta. Los Molineros de Estrella le quitaron el invicto al líder Arbol Verde en el Oficial jachallero. Ph: Gentileza De Zurda Jáchal.

En medio del ambiente mundialista, el fútbol de la Liga Jachallera continúa con su temporada tanto en la Primera A como en el Torneo del Ascenso donde Arbol Verde e Independiente de Gran China son los que mandan, respectivamente.

Este sábado, en la programación de la Primera B, el líder Independiente cumplirá con fecha libre al igual que San Roque. Mientras que el resto disputará la fecha intentando igualar la línea del puntero. En cancha de San Blas, desde las 14, Otra Banda se medirá con Atlético Huaco mientras que en el segundo partido, el local San Blas enfrentará a La Frontera.

En tanto que en cancha de San Martín, en el primer turno de las 14, Boca del Médano abrirá ante Calle Varas y de fondo, el dueño de casa San Martín será anfitrión de La Falda, que tiene 9 puntos y es el escolta del líder Independiente.

PRIMERA A En la Primera A, el Oficial vivió la quinta fecha y en el resultado saliente de la jornada, Deportivo La Estrella se quedó con el invicto del puntero Arbol Verde al golearlo 4-1. Ivan Santana, Bastián Pereyra, Marcelo Balmaceda y Diego Solares marcaron para el Molinero, descontando Mario Fonzalida para los Arbolinos.

En otro de los partidos salientes, Peñarol con un gol de Gonzalo Pastén venció 1-0 a Andacollo para ponerse a solo dos puntos de la cima. En su cancha, San Lorenzo ratificó su gran momento al derrotar por 2-1 a Atlético Pampa. Angel Abalo y Maximiliano Sánchez convirtieron para los Chuñentos, descontando para los Diablos Rojos, Matías Martino.