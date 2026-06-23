    • 23 de junio de 2026 - 17:37

    En la Liga Jachallera no se detienen la Primera A y el Torneo de Ascenso

    Arbol Verde manda en la A de la Liga Jachallera e Independiente de Gran China es el líder de la Primera B.

    Escolta. Los Molineros de Estrella le quitaron el invicto al líder Arbol Verde en el Oficial jachallero. Ph: Gentileza De Zurda Jáchal.

    Escolta. Los Molineros de Estrella le quitaron el invicto al líder Arbol Verde en el Oficial jachallero. Ph: Gentileza De Zurda Jáchal.

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    Por Ariel Poblete

    En medio del ambiente mundialista, el fútbol de la Liga Jachallera continúa con su temporada tanto en la Primera A como en el Torneo del Ascenso donde Arbol Verde e Independiente de Gran China son los que mandan, respectivamente.

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    Este sábado, en la programación de la Primera B, el líder Independiente cumplirá con fecha libre al igual que San Roque. Mientras que el resto disputará la fecha intentando igualar la línea del puntero. En cancha de San Blas, desde las 14, Otra Banda se medirá con Atlético Huaco mientras que en el segundo partido, el local San Blas enfrentará a La Frontera.

    En tanto que en cancha de San Martín, en el primer turno de las 14, Boca del Médano abrirá ante Calle Varas y de fondo, el dueño de casa San Martín será anfitrión de La Falda, que tiene 9 puntos y es el escolta del líder Independiente.

    PRIMERA A

    En la Primera A, el Oficial vivió la quinta fecha y en el resultado saliente de la jornada, Deportivo La Estrella se quedó con el invicto del puntero Arbol Verde al golearlo 4-1. Ivan Santana, Bastián Pereyra, Marcelo Balmaceda y Diego Solares marcaron para el Molinero, descontando Mario Fonzalida para los Arbolinos.

    En otro de los partidos salientes, Peñarol con un gol de Gonzalo Pastén venció 1-0 a Andacollo para ponerse a solo dos puntos de la cima. En su cancha, San Lorenzo ratificó su gran momento al derrotar por 2-1 a Atlético Pampa. Angel Abalo y Maximiliano Sánchez convirtieron para los Chuñentos, descontando para los Diablos Rojos, Matías Martino.

    El Rincón fue contundente y con dos goles de Santiago Riveros venció por 2-0 a Niquivil. En cancha de Andacollo, Sportivo Racing festejó al derrotar por 1-0 a Pampa Vieja con un gol de Leonel Jofré. Finalmente, en cancha de Arbol Verde, Central Norte y Argentinos de La Florida terminaron empatados 2-2. Eneas Montaño y Franco Manrique marcaron los goles Norteños, mientras que Brian Juárez y Santiago Tapia convirtieron los tantos de los Caranchos.

    En la tabla, Arbol Verde manda con 12, Estrella lo sigue con 11 puntos, luego aparecen Peñarol y San Lorenzo con 10. El Rincón tiene 9 y más abajo está Pampa con 7 puntos. Niquivil suma 6, Central Norte tiene 5 unidades, Racing y Florida aparecen con 4, Andacollo suma 3 y cierra Pampa Vieja con solo 1 punto.

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