Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo por el Grupo K

Portugal no dejó dudas y aplastó a Uzbekistán por 5-0 en Houston, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Con una actuación dominante de principio a fin, el seleccionado luso sumó tres puntos clave y se acomodó en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El equipo europeo golpeó temprano. A los 6 minutos, Cristiano Ronaldo conectó un centro de Joao Cancelo y abrió el marcador , luego de haber desperdiciado una clara oportunidad apenas unos instantes antes.

Portugal mantuvo el control absoluto del encuentro y amplió la ventaja a los 16 minutos. En una jugada de pelota parada, Ronaldo cedió el tiro libre para Nuno Mendes, quien sorprendió con un remate preciso que se metió junto a un palo para establecer el 2-0.

La superioridad lusa se reflejó también en las estadísticas y en las ocasiones generadas. Uzbekistán tuvo un breve momento de ilusión cuando Aziz Ganiev marcó un espectacular gol desde fuera del área a los 28 minutos, pero el árbitro Jalal Jayed anuló la acción tras revisar en el VAR una infracción previa sobre Joao Cancelo.

A los 38 minutos llegó el tercero. Un error defensivo de los asiáticos fue aprovechado por Cristiano Ronaldo, que recibió una asistencia de Bruno Fernandes y definió cruzado para firmar su doblete . Con ese tanto, CR7 se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales, superando el registro de Eusebio con 11 conquistas.

Antes del descanso, el capitán portugués estuvo muy cerca de completar el hat-trick, pero su definición por encima del arquero fue despejada sobre la línea por Abdukodir Khusanov.

En el complemento, el trámite no cambió. Portugal siguió dominando y encontró el cuarto gol a los 60 minutos en una acción insólita. Tras un córner y un taco de Joao Félix, el arquero Abduvokhid Nematov terminó introduciendo el balón en su propio arco para el 4-0.

Cristiano volvió a tener una oportunidad clara para alcanzar los tres goles a los 73 minutos, aunque esta vez Nematov le ganó el duelo con una gran intervención.

El cierre llegó a los 87 minutos. Nelson Semedo asistió a Rafael Leao, quien sacó un potente remate al ángulo para decretar el definitivo 5-0 y coronar una actuación contundente del seleccionado portugués.

Con esta goleada, Portugal consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la próxima ronda, mientras que Uzbekistán quedó comprometido de cara a la última fecha del Grupo K.