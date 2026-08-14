Orgullo argentino: una nadadora de 18 años hizo historia con récord sudamericano y medalla de bronce

Con apenas 18 años, Agostina Hein volvió a escribir una página histórica para la natación argentina . La joven oriunda de Campana consiguió la medalla de bronce en los 400 metros combinados del Pan Pacific Championships 2026 , disputado en Irvine, Estados Unidos, y además estableció un nuevo récord sudamericano y argentino absoluto.

Tomás Ferrandiz Quiroz, el sanjuanino de 11 años que va por un lugar en la Selección Nacional de Judo

Hein completó la final en 4 minutos, 32 segundos y 54 centésimas (4:32.54) , tiempo con el que mejoró ampliamente la marca continental que ella misma había establecido en 2025 durante el Mundial Juvenil de Otopeni, Rumania, cuando había registrado 4:34.34. En apenas un año consiguió bajar casi dos segundos su propio récord.

El resultado tuvo además un valor histórico: es la primera medalla obtenida por una representante argentina en el Pan Pacific Swimming Championships , uno de los certámenes más importantes del calendario internacional y que reúne a algunas de las principales potencias de la natación mundial.

La argentina ya había mostrado su nivel durante las series clasificatorias, donde registró 4:35.43 y consiguió el mejor tiempo , anticipando que tenía posibilidades concretas de luchar por una medalla.

En la final, la victoria quedó en manos de la canadiense Summer McIntosh , una de las grandes figuras de la natación mundial, quien ganó con 4:28.01 y estableció el récord del campeonato. La australiana Jenna Forrester fue segunda con 4:31.50 y Hein completó el podio con su histórica marca de 4:32.54.

El rendimiento permitió además que la joven argentina avanzara del puesto 33 al 19 en el ranking histórico de los 400 metros combinados, según consignó Agencia DIB.

La prueba es una de las más exigentes de la natación: las competidoras deben completar 100 metros de mariposa, 100 de espalda, 100 de pecho y 100 de estilo libre, lo que obliga a combinar velocidad, técnica y resistencia durante los cuatro estilos.

Un récord con historia argentina

El nombre de Hein empieza también a quedar ligado a una prueba con una fuerte tradición para la natación nacional. Durante años, el récord sudamericano de los 400 metros combinados estuvo en poder de Georgina Bardach, quien había llevado la marca hasta los 4:37.51 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla de bronce.

Más de dos décadas después, Hein tomó esa posta. En 2025 bajó el registro hasta 4:34.34 y ahora volvió a superarse para dejar el nuevo récord continental en 4:32.54, ratificando su crecimiento entre las principales especialistas de la región.

Su entrenador, Sebastián Montero, destacó que el logro representa mucho más que una medalla y puso el foco en los años de preparación que llevaron hasta este momento. También remarcó que competir de igual a igual con algunas de las mejores nadadoras del planeta demuestra el crecimiento alcanzado, pero sostuvo que todavía existe margen para seguir mejorando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C.A.D.D.A. (@cadda1969)

Una de las grandes esperanzas rumbo a Los Ángeles 2028

El resultado en Estados Unidos vuelve a posicionar a Hein como una de las mayores proyecciones de la natación argentina de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A los 18 años ya posee el récord sudamericano absoluto de la especialidad y ahora sumó un logro que ningún representante argentino había conseguido anteriormente en el Pan Pacific.

Frente a nadadoras de Canadá, Australia y otras potencias mundiales, la joven de Campana volvió a demostrar que su crecimiento todavía no encuentra techo. Bronce, récord sudamericano y una primera medalla histórica para Argentina en una misma jornada que confirmó su lugar entre los nombres a seguir de la natación nacional.