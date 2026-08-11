Orgullo nacional: la ajedrecista Candela Francisco se consagró campeona del Torneo Panamericano Sub-20

El deporte ciencia argentino sigue cosechando alegrías a nivel internacional. La talentosa ajedrecista nacional Candela Francisco volvió a demostrar su jerarquía frente al tablero al quedarse con el primer puesto en el Torneo Panamericano Sub-20, un título de gran peso que reafirma su posición de privilegio entre las máximas promesas del deporte tanto a nivel regional como mundial.

Fue la única mujer entre los 62 participantes del certamen y cerró su participación invicta, con seis triunfos y tres tablas, para sumar 7,5 puntos sobre 9 posibles.

La consagración de la joven maestra se gestó tras una sólida y estratégica actuación a lo largo de las distintas rondas del certamen continental, donde debió medirse frente a las competidoras más encumbradas de la categoría, ratificando su extraordinario nivel competitivo.

Un presente brillante y de proyección internacional Con este nuevo lauro continental, Candela continúa agigantando su historial deportivo. Su capacidad de análisis, precisión táctica y templanza en los momentos decisivos del juego le permitieron dominar la competencia y superar con autoridad a sus contrincantes en las mesas principales.

Desde el ámbito del ajedrez nacional destacan que este campeonato representa un paso trascendiente en su carrera rumbo a la consolidación definitiva en la elite absoluta, consolidándose como un verdadero referente de las nuevas generaciones de deportistas argentinos que brillan en el exterior.