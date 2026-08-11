    • 11 de agosto de 2026 - 20:28

    Orgullo nacional: la ajedrecista Candela Francisco se consagró campeona del Torneo Panamericano Sub-20

    La ajedrecista Candela Francisco Guecamburu se consagró campeona del Panamericano Sub 20 Absoluto, disputado en San Pedro Sula, Honduras.

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     Candela Francisco Guecamburu.

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    El deporte ciencia argentino sigue cosechando alegrías a nivel internacional. La talentosa ajedrecista nacional Candela Francisco volvió a demostrar su jerarquía frente al tablero al quedarse con el primer puesto en el Torneo Panamericano Sub-20, un título de gran peso que reafirma su posición de privilegio entre las máximas promesas del deporte tanto a nivel regional como mundial.

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    Fue la única mujer entre los 62 participantes del certamen y cerró su participación invicta, con seis triunfos y tres tablas, para sumar 7,5 puntos sobre 9 posibles.

    La consagración de la joven maestra se gestó tras una sólida y estratégica actuación a lo largo de las distintas rondas del certamen continental, donde debió medirse frente a las competidoras más encumbradas de la categoría, ratificando su extraordinario nivel competitivo.

    Un presente brillante y de proyección internacional

    Con este nuevo lauro continental, Candela continúa agigantando su historial deportivo. Su capacidad de análisis, precisión táctica y templanza en los momentos decisivos del juego le permitieron dominar la competencia y superar con autoridad a sus contrincantes en las mesas principales.

    Desde el ámbito del ajedrez nacional destacan que este campeonato representa un paso trascendiente en su carrera rumbo a la consolidación definitiva en la elite absoluta, consolidándose como un verdadero referente de las nuevas generaciones de deportistas argentinos que brillan en el exterior.

    Una trayectoria en ascenso: La ajedrecista suma este título panamericano a su ya prolífica carrera, donde supo conquistar hitos históricos para la disciplina en el país y posicionar a la bandera argentina en lo más alto de los podios internacionales.

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