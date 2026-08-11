Terremoto en Colombia: hallaron en buen estado a un segundo argentino que estaba desaparecido

La angustia de dos familias argentinas comenzó a disiparse este martes después de que Carlos Ricchetti, de 56 años, y el sanjuanino Carlos Luis Cáceres, de 69 , lograran comunicarse con sus familiares desde Colombia , donde permanecían incomunicados tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

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Ricchetti vive desde hace 24 años en Pereira , una de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico. Su familia había perdido todo contacto con él desde el domingo por la noche y, ante la falta de noticias, comenzó una búsqueda desesperada.

Su hermana Roxana confirmó que minutos antes de las 18 de este martes pudo finalmente hablar con él . El hombre se encontraba en el barrio La Victoria, junto a su familia, y se encontraba bien.

“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, relató Roxana en diálogo con TN.

La mujer contó que también pudo conversar con la cuñada de su hermano y finalmente con el propio Carlos, aunque todavía no pudo conocer en detalle cómo atravesaron el terremoto debido a las dificultades para restablecer las comunicaciones.

“Me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación”, explicó.

Roxana también destacó la enorme angustia que atravesó la familia durante las horas de incomunicación. “Ojalá todos puedan tener la suerte que tuve yo, que el Gobierno ayude a poder comunicarse de alguna forma. Es muy difícil, es una angustia enorme no saber de la persona”, expresó.

Según contó su hermana, Carlos Ricchetti vive en Pereira desde hace 24 años, trabaja como periodista y estaba en el barrio La Victoria al momento de la emergencia.

“Estamos bien, más tranquilos. Mi hermano estaba en el barrio de La Victoria, en Pereira. Él y la familia están ahí, hace 24 años que vive allá. Está trabajando, es periodista”, señaló Roxana.

El contacto permitió llevar tranquilidad a sus familiares en Argentina, que durante más de un día no habían podido saber nada sobre su estado.

El sanjuanino Carlos Cáceres también apareció con vida

La buena noticia se suma a la confirmación de que Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que estaba desaparecido en Dosquebradas, también logró comunicarse este martes con su familia.

Cáceres llevaba varias horas sin dar señales de vida después del terremoto y sus familiares habían iniciado una búsqueda para conocer su paradero. Finalmente, pudo establecer contacto y confirmó que se encontraba a salvo.

De esta manera, los dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto en Colombia lograron comunicarse con sus familias, llevando alivio después de horas de incertidumbre.

El sismo de magnitud 7,4 provocó víctimas fatales, heridos y daños en distintas zonas de Colombia, mientras las autoridades continúan trabajando para asistir a las personas afectadas y restablecer las comunicaciones en las regiones más perjudicadas.