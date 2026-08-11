    • 11 de agosto de 2026 - 15:31

    Apareció sano y salvo Carlos Luis Cáceres, el sanjuanino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia

    El hombre de 69 años, llevaba varios días sin comunicación en Dosquebradas, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Su hija confirmó a Diario de Cuyo que finalmente pudo encontrarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una familia sanjuanina recibió este martes la noticia que esperaba desde el fin de semana: Carlos Luis Cáceres, de 69 años, apareció sano y salvo en Colombia, luego de permanecer incomunicado desde el sábado, antes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

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    La confirmación llegó pasadas las 15, cuando Carla Cáceres, hija del hombre, informó a Diario de Cuyo que su padre había aparecido. Si bien prefirió no brindar mayores detalles sobre las circunstancias, aseguró que se encuentra bien, lo que llevó tranquilidad a toda la familia. "Él está bien, con algunos golpes pero pudo salir", expresó la sanjuanina.

    Vivía en Colombia desde hace cinco años

    Carlos Luis Cáceres reside desde hace aproximadamente cinco años en Colombia y actualmente vive en Dosquebradas, en la zona de Pereira, uno de los sectores afectados por el fuerte movimiento sísmico.

    Según había contado su hija, el hombre vive en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio. La preocupación había comenzado luego de que perdieran completamente el contacto con él.

    La última comunicación entre ambos había sido el sábado, mediante una videollamada. Después de ese momento, su teléfono dejó de dar tono y tampoco recibía mensajes ni llamadas a través de WhatsApp, Messenger y otras plataformas que utilizaba habitualmente.

    La búsqueda que mantuvo en vilo a la familia

    Ante la falta de noticias, Carla había iniciado una búsqueda desesperada para intentar conocer el estado de su padre. Se comunicó con organismos de Colombia, envió correos electrónicos, mensajes y fotografías y recurrió a las redes sociales para intentar encontrar a alguna persona que pudiera acercarse hasta la zona donde vive Carlos.

    “Mi única forma es encontrar a alguien que esté en la zona”, había expresado durante una entrevista.

    La situación había cobrado mayor preocupación luego del terremoto, que provocó víctimas, heridos y daños en distintas ciudades colombianas.

    Este martes, Cancillería había confirmado que Cáceres era el único argentino que permanecía reportado como desaparecido tras el sismo.

    Horas después llegó finalmente la noticia que la familia esperaba: Carlos apareció y está sano y salvo.

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