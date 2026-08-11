Cancillería confirmó que el sanjuanino Carlos Luis Cáceces es el único argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

La Cancillería argentina confirmó la desaparición de un ciudadano argentino tras el terremoto que sacudió Colombia. Se trata de Carlos Luis Cáceres, un hombre de 69 años, oriundo de la provincia de San Juan, que reside desde hace más de cinco años en el país.

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El dramático relato de la hija del sanjuanino desaparecido en el terremoto de Colombia: "Su celular es como que está apagado"

Cáceres vive en la zona de Pereira-Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, una de las regiones más afectadas por el sismo. Su familia perdió contacto con él y, desde entonces, intenta obtener información sobre su paradero.

El último contacto con Cáceres se produjo el sábado, antes del terremoto . Desde ese momento, sus familiares no lograron comunicarse con él debido a las dificultades que atraviesan las comunicaciones en las zonas afectadas.

Su hija, Carla Cáceres, contó que la familia sigue minuto a minuto las noticias y las publicaciones en redes sociales para intentar encontrar alguna señal que permita saber si está a salvo.

“Su celular es como que está apagado”, relató la mujer a Radio Sarmiento este martes. Uno de los datos que aportaron sus familiares para facilitar la búsqueda es la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez: una camiseta celeste y blanca similar a la de la Selección argentina.

El terremoto, de magnitud 7,4, provocó graves daños y dejó, según los datos difundidos hasta el momento, más de 200 muertos y miles de heridos. Risaralda se encuentra entre las zonas más afectadas.

Qué cambia con la notificación de Cancillería

La confirmación de Cáceres como persona desaparecida por parte de Cancillería marca un cambio respecto de las primeras informaciones oficiales. El lunes, el canciller Pablo Quirno había señalado que hasta ese momento no se habían registrado ciudadanos argentinos entre las víctimas del terremoto. Por lo tanto la invertigación y búsqueda se prevé que sea más focalizada.

Mientras las autoridades realizan el seguimiento del caso, la familia de Cáceres continúa con la búsqueda y espera recibir información que permita determinar dónde se encuentra y cuál es su estado.

La incertidumbre permanece abierta, mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas y los familiares de las personas desaparecidas aguardan noticias.

Cinco años en Colombia y un proyecto para volver a San Juan

Carlos Luis Cáceres es jubilado y vive en Colombia desde hace aproximadamente cinco años. Antes de la pandemia tenía un restaurante llamado El Argentino, pero después dejó de trabajar y comenzó a proyectar su regreso a San Juan, donde tiene a gran parte de su familia.

“La idea era poder traerlo otra vez a su país, a su provincia”, contó Carla. El hombre tiene hermanos, primos, sobrinos y nietos en Rivadavia, por lo que la familia esperaba poder concretar su regreso.

Carlos vive en Colombia junto a su pareja, de quien tampoco se tienen noticias. Según relató su hija, la mujer tiene una hija que es enfermera y trabaja en uno de los hospitales afectados por el terremoto, aunque Carla tampoco pudo establecer contacto con ella.

La familia también intentó comunicarse con organismos oficiales. Carla aseguró que envió información a la Cancillería y a autoridades colombianas, pero hasta el momento no había recibido novedades concretas.

Mientras tanto, Carla continúa difundiendo la fotografía y los datos de su padre con la esperanza de que alguien que se encuentre en Dosquebradas o Pereira pueda reconocerlo, acercarse a la zona donde residía y aportar alguna información.

“La idea es poder llegar a todos para que alguien pudiera ayudarme”, expresó al finalizar la entrevista, mientras espera recibir alguna noticia sobre el hombre con quien perdió contacto antes del devastador terremoto que afectó a Colombia.