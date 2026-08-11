    • 11 de agosto de 2026 - 07:31

    Cali declaró la alerta roja hospitalaria tras el terremoto de 7,4°

    La red hospitalaria de Cali declaró la alerta roja luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Cuatro centros médicos fueron evacuados y se suspendieron atenciones que no fueran de urgencia.

    Terremoto en Colombia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia obligó a las autoridades de Cali a declarar la alerta roja hospitalaria, debido a la saturación de la red de salud. Los centros asistenciales de la ciudad alcanzaron el 100% de su capacidad mientras continúan llegando personas heridas por el sismo.

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    La situación generó además graves dificultades en algunos hospitales. Cuatro centros médicos de gran tamaño debieron ser evacuados por completo, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas. También se reportaron daños estructurales en la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

    Ante este escenario, las autoridades sanitarias ordenaron cancelar y reprogramar temporalmente cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no fueran de extrema urgencia, con el objetivo de liberar espacios y recursos para atender a las víctimas del terremoto.

    Pacientes críticos necesitan ser trasladados

    El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que 22 pacientes en estado crítico necesitaban ser trasladados de manera urgente a otras instituciones debido a la situación de la red hospitalaria. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) quedó a cargo de coordinar las derivaciones y determinar qué establecimientos cuentan con capacidad para recibir pacientes.

    En uno de los hospitales afectados, los equipos médicos tuvieron que reorganizar la atención y utilizar espacios alternativos mientras se evaluaban los daños provocados por el movimiento telúrico. En el Hospital Universitario del Valle se instalaron carpas en uno de los jardines para continuar brindando asistencia.

    Un terremoto que golpeó al occidente de Colombia

    El terremoto ocurrió este lunes a las 7:34, hora local, y tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó una magnitud de 7,4 y una profundidad cercana a los 100 kilómetros. El movimiento se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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