Cómo estará el tiempo en San Juan este martes 11 de agosto

El martes se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La máxima llegará a 14°C.

El frío continuará siendo protagonista este martes en San Juan, aunque las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una mínima de 0°C y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado durante el resto del día.

Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 0°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado, la temperatura alcanzará los 14°C y el viento rotará al noroeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 8°C y viento del noroeste dentro del mismo rango de velocidad. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.