    • 11 de agosto de 2026 - 07:17

    Cómo estará el tiempo en San Juan este martes 11 de agosto

    El martes se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La máxima llegará a 14°C.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El frío continuará siendo protagonista este martes en San Juan, aunque las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una mínima de 0°C y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado durante el resto del día.

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    Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 0°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones.

    Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado, la temperatura alcanzará los 14°C y el viento rotará al noroeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

    Durante la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 8°C y viento del noroeste dentro del mismo rango de velocidad. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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