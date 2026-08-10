Más de 120 reuniones de negocios: el rotundo éxito de San Juan en la feria Meet Up Argentina

San Juan tuvo una destacada participación en una nueva edición de Meet Up Argentina 2026, la feria más relevante de la industria de reuniones (segmento MICE) del país, que se llevó a cabo el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante un trabajo articulado entre el sector público y el privado, la provincia reafirmó su posicionamiento estratégico y su capacidad para recibir eventos masivos.

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Durante las dos jornadas del encuentro, el stand sanjuanino se convirtió en un punto neurálgico de negociaciones, registrando más de 120 reuniones de negocios con operadores turísticos, organizadores profesionales de congresos y compradores estratégicos de orden nacional e internacional.

En el marco de las presentaciones institucionales, referentes del área turística y del San Juan Bureau de Convenciones expusieron las principales fortalezas del destino. Entre los puntos más valorados por los visitantes se destacaron:

Infraestructura de nivel internacional: La capacidad de los centros de convenciones locales y la versatilidad de los espacios culturales y deportivos.

Oferta hotelera y gastronómica: Una plaza preparada para dar respuesta a la alta exigencia del turismo corporativo y asociativo.

Conectividad y atractivos: La combinación estratégica entre el desarrollo de actividades académicas o de negocios y la experiencia en los paisajes turísticos tradicionales de la provincia.

Asimismo, el deporte ocupó un rol protagónico dentro de la agenda. A través de paneles especializados, se resaltó el impacto del turismo deportivo como un imán global que moviliza la economía local, consolidando a San Juan como plaza fija de grandes competencias de nivel nacional e internacional.

Un balance altamente positivo para la economía local

La presencia en Meet Up Argentina 2026 permitió no solo potenciar lazos comerciales, sino también asegurar una agenda de eventos futuros que dinamizarán la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios vinculados en la provincia.

Con estos resultados, San Juan ratifica que el turismo de reuniones es una política de Estado sostenida, capaz de generar empleo genuino, romper la estacionalidad turística y proyectar el desarrollo económico de la región a lo largo de todo el año.