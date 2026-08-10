GNC en San Juan: llevan tranquilidad y aseguran que el abastecimiento está garantizado sin restricciones

Pese a los cortes y cupos registrados en el AMBA por la alta demanda invernal, el sector estacionero local confirmó que el servicio opera con total normalidad y con ventas por debajo de los topes contratados.

Sin inconvenintes con el abastecimento del GNC en la provincia.

Mientras en distintas regiones del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las bajas temperaturas y la alta demanda energética encendieron alertas con cortes y restricciones en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC), San Juan se mantiene al margen de esta situación y garantiza el abastecimiento normal para todos los usuarios.

Desde la Cámara de Expendedores local llevaron tranquilidad a los conductores sanjuaninos al remarcar que la provisión del fluido en la provincia no se ha visto afectada en lo que va del año, a diferencia de lo ocurrido en el centro del país.

Normalidad total y sin riesgo de desabastecimiento en la provincia El panorama energético nacional se vio tensionado por el incremento de la demanda debido al frío, lo que obligó a aplicar restricciones en determinados puntos para cuidar el sistema. Sin embargo, en suelo sanjuanino la realidad es completamente diferente: las estaciones continúan despachando GNC con absoluta normalidad y sin medidas oficiales que limiten la venta a los automovilistas.

Desde el sector confirmaron que las expectativas son positivas para que el servicio continúe funcionando sin sobresaltos durante toda la temporada invernal.

El motivo por el cual los cupos no representan un problema Respecto a la modalidad operativa, se aclaró que si bien algunas estaciones de servicio en San Juan trabajan bajo un esquema de cupos, esto responde a una contratación técnica habitual basada en el volumen promedio de la venta histórica y no representa ningún peligro de faltante.