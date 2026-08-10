La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene fecha y temática: estará dedicada al Parque Triásico

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene fecha y temática. El Gobierno de San Juan confirmó que la celebración se realizará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, nuevamente en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, y que este año tendrá como eje al “Parque Triásico”, en homenaje al patrimonio paleontológico de la provincia.

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La propuesta estará vinculada con el origen de los dinosaurios en territorio sanjuanino y llegará en un momento especial para la actividad paleontológica local, ante la inminente apertura del MuPa (Museo Paleontológico).

La agenda oficial tendrá una actividad previa el jueves 19 de noviembre, con la realización del FNS FORUM, un espacio destinado al encuentro, el intercambio y la generación de oportunidades entre representantes de los sectores productivo, empresarial e institucional.

La Fiesta Nacional del Sol comenzará un día antes

La apertura de la Fiesta Nacional del Sol en el predio de Pocito será el viernes 20 y las actividades se extenderán durante todo el fin de semana largo hasta el domingo 22.

La feria temática y los espectáculos artísticos se concentrarán nuevamente en el entorno del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, dos escenarios que ya forman parte de la identidad de la celebración sanjuanina.

Ischigualasto y los dinosaurios serán protagonistas

La edición 2026 llevará como temática “Parque Triásico”, una propuesta que buscará poner en valor a Ischigualasto, considerado uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta y reconocido por conservar algunos de los registros más extraordinarios del período Triásico.

A través del arte, la tecnología y experiencias inmersivas, la Fiesta Nacional del Sol buscará transformar ese patrimonio en el eje de una celebración que combine cultura, identidad, historia y entretenimiento.

La temática también estará estrechamente relacionada con la apertura del MuPa, que ampliará la propuesta vinculada al patrimonio paleontológico de San Juan y permitirá acercar a residentes y turistas a una parte fundamental de la historia natural de la provincia.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026

Con la fecha ya confirmada, sanjuaninos y turistas tendrán tres jornadas para disfrutar de la edición 2026 de la máxima celebración provincial:

Jueves 19 de noviembre: FNS FORUM.

Viernes 20 de noviembre: apertura de la Fiesta Nacional del Sol.

Sábado 21 de noviembre: feria y espectáculos.

Domingo 22 de noviembre: cierre de la celebración.

Por ahora, el Gobierno provincial no dio a conocer la grilla de artistas ni los detalles de las distintas propuestas que tendrá la feria.

La programación artística y las convocatorias para músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores serán anunciadas próximamente a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y del Gobierno de San Juan.