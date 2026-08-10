Tensión en la cordillera: un accidente múltiple y el temporal dejaron atrapados a turistas sanjuaninos

Un viaje de placer para disfrutar de la nieve en el sur mendocino terminó convirtiéndose en una pesadilla con horas de tensión. Un grupo de 90 turistas sanjuaninos quedó varado y atrapado en largas caravanas sobre la Ruta Provincial 222, luego de que un accidente múltiple y la acumulación extrema de hielo en la calzada provocaran el corte total del tránsito hacia el complejo Las Leñas y Los Molles.

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El episodio comenzó a desarrollarse durante la tarde, cuando las condiciones meteorológicas desmejoraron drásticamente en la zona cordillerana de Malargüe. Una combinación de humedad y bajas temperaturas extremas provocó la formación de una gruesa capa de hielo en el tramo clave que une el centro de esquí con la Ruta Nacional 40.

A esta situación se sumó un choque múltiple a la altura de la zona conocida como la Cuesta del Infiernillo, lo que obligó a las autoridades viales de Mendoza a decretar el corte total y preventivo de la traza para evitar mayores tragedias. Varios vehículos particulares comenzaron a patinar, quedando cruzados y generando un embotellamiento monumental.

El contingente había salido desde San Juan en unidades contratadas a través de una empresa de viajes para pasar una jornada de esparcimiento en la nieve. Sin embargo, al iniciar el retorno, la postal cambió por completo.

Marcha lenta y caravana trabada: Aunque los colectivos que trasladaban al grupo sanjuanino no sufrieron despistes directos, quedaron atrapados detrás de la fila kilométrica de vehículos bloqueados.

Circulación asistida: El trayecto debió hacerse a paso de hombre y bajo la estricta asistencia de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad.

Asistencia general: La situación fue crítica para pasajeros de otros transportes de larga distancia, los cuales debieron ser auxiliados debido a las marcas térmicas bajo cero registradas en la alta montaña.

Tras superar las horas más tensas de espera y lograr empalmar con la Ruta 40 una vez despejada la zona del accidente, los colectivos retomaron el viaje de regreso y llegaron a San Juan ya entrada la mañana, sin consecuencias graves que lamentar más que el susto acumulado.

Desde los organismos viales recordaron que la portación de cadenas es estrictamente obligatoria durante toda la temporada invernal en los caminos cordilleranos, y solicitaron consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier trayecto.