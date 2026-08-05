Megaproyecto en la cordillera: todo lo que tenés que saber sobre Vicuña, la inversión histórica

El sector minero nacional atraviesa un momento bisagra con el impulso de Vicuña, un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata ubicado en el departamento sanjuanino de Iglesia. La iniciativa no sólo representa una de las apuestas de inversión más importantes de la historia del país, sino que además promete marcar el regreso de la Argentina a la producción mundial de cobre, un hito que no ocurre desde 2019.

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Para entender la magnitud de este desarrollo que opera bajo una joint venture entre las mineras Lundin y BHP, es necesario repasar sus diez pilares fundamentales:

El proyecto se encuentra emplazado en el departamento de Iglesia, San Juan, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), en plena cordillera de los Andes.

Vicuña desarrollará de forma integrada dos depósitos de categoría mundial: Josemaría y Filo del Sol, maximizando el potencial geológico de la región.

3. Reservas descomunales

Según los últimos cálculos oficiales, el complejo alberga 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata confirmadas.

4. Alianza global de peso

El desarrollo está a cargo de una asociación igualitaria (joint venture) conformada por las mineras Lundin y BHP, luego de que esta última adquiriera la mitad de los activos en 2024.

5. Inversión multimillonaria

La mina requerirá un desembolso total de alrededor de 18.000 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de más de una década de trabajo. Solo la primera etapa superará los 9.000 millones.

6. Puesta en marcha en tres fases

Fase 1: Se activará Josemaría, el yacimiento que cuenta con mayor nivel de estudios técnicos.

Fase 2: Se avanzará con la primera zona de Filo del Sol para la extracción de óxidos y producción de cátodos.

Fase 3: Se explotará el resto de Filo del Sol mediante el sistema de flotación, replicando el modelo del primer yacimiento.

7. Estrategia hídrica e innovación

Durante las dos primeras etapas operativas, Vicuña utilizará fuentes de agua continental. Sin embargo, para la fase final, cuando se incorpore la producción masiva de Filo del Sol, el proyecto analiza incorporar agua desalinizada del mar traída directamente desde el Pacífico.

8. Cronograma y luz verde del RIGI

El proyecto tiene previsto iniciar la producción de cobre para 2030, siempre que consiga la decisión final de inversión de sus directivos. Además, ya cuenta con un RIGI aprobado por 9.737 millones de dólares bajo la categoría PEELP para la primera fase de Josemaría.

9. Empleo masivo

La etapa de construcción demandará más de tres años y se estiman picos de contratación de hasta 16.000 puestos de trabajo, contemplando tanto empleos directos como indirectos en la región.

10. Obras de infraestructura estratégica

Para concretarse, la iniciativa exigirá la apertura de un nuevo camino de acceso y el levantamiento de una línea eléctrica de 500 kV. Esta última obra dejará un legado fundamental para la provincia y el país, ya que se integrará de manera definitiva al Sistema Interconectado Nacional.