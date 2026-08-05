    • 5 de agosto de 2026 - 21:41

    Megaproyecto en la cordillera: todo lo que tenés que saber sobre Vicuña, la inversión histórica

    Con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares y un impacto laboral sin precedentes, el complejo integrado por Josemaría y Filo del Sol se encamina a iniciar su producción en 2030.

    Vicuña es un megaproyecto de cobre, oro y plata ubicado en Iglesia, San Juan.

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    Para entender la magnitud de este desarrollo que opera bajo una joint venture entre las mineras Lundin y BHP, es necesario repasar sus diez pilares fundamentales:

    1. Ubicación cordillerana

    El proyecto se encuentra emplazado en el departamento de Iglesia, San Juan, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), en plena cordillera de los Andes.

    2. Dos yacimientos en uno

    Vicuña desarrollará de forma integrada dos depósitos de categoría mundial: Josemaría y Filo del Sol, maximizando el potencial geológico de la región.

    3. Reservas descomunales

    Según los últimos cálculos oficiales, el complejo alberga 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata confirmadas.

    4. Alianza global de peso

    El desarrollo está a cargo de una asociación igualitaria (joint venture) conformada por las mineras Lundin y BHP, luego de que esta última adquiriera la mitad de los activos en 2024.

    5. Inversión multimillonaria

    La mina requerirá un desembolso total de alrededor de 18.000 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de más de una década de trabajo. Solo la primera etapa superará los 9.000 millones.

    6. Puesta en marcha en tres fases

    Fase 1: Se activará Josemaría, el yacimiento que cuenta con mayor nivel de estudios técnicos.

    Fase 2: Se avanzará con la primera zona de Filo del Sol para la extracción de óxidos y producción de cátodos.

    Fase 3: Se explotará el resto de Filo del Sol mediante el sistema de flotación, replicando el modelo del primer yacimiento.

    7. Estrategia hídrica e innovación

    Durante las dos primeras etapas operativas, Vicuña utilizará fuentes de agua continental. Sin embargo, para la fase final, cuando se incorpore la producción masiva de Filo del Sol, el proyecto analiza incorporar agua desalinizada del mar traída directamente desde el Pacífico.

    8. Cronograma y luz verde del RIGI

    El proyecto tiene previsto iniciar la producción de cobre para 2030, siempre que consiga la decisión final de inversión de sus directivos. Además, ya cuenta con un RIGI aprobado por 9.737 millones de dólares bajo la categoría PEELP para la primera fase de Josemaría.

    9. Empleo masivo

    La etapa de construcción demandará más de tres años y se estiman picos de contratación de hasta 16.000 puestos de trabajo, contemplando tanto empleos directos como indirectos en la región.

    10. Obras de infraestructura estratégica

    Para concretarse, la iniciativa exigirá la apertura de un nuevo camino de acceso y el levantamiento de una línea eléctrica de 500 kV. Esta última obra dejará un legado fundamental para la provincia y el país, ya que se integrará de manera definitiva al Sistema Interconectado Nacional.

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