Las frases más importantes del gobernador Marcelo Orrego tras el histórico acuerdo con Vicuña

El gobernador Marcelo Orrego confirmó este miércoles y mediante cadena provincial, la firma de un convenio con la empresa Vicuña Argentina por un aporte no reembolsable de US$ 250 millones. Los fondos se destinarán a obras viales, hídricas y de saneamiento antes de que el proyecto comience a producir.

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"Hoy es un día histórico para San Juan. Acabamos de firmar con la empresa minera Vicuña Argentina un acuerdo que marca un hito en la historia minera de nuestra provincia."

Estas son las frases más destacadas del discurso de Marcelo Orrego:

"Por primera vez en la historia de nuestra provincia, un proyecto minero realizará un aporte económico de gran magnitud antes de comenzar a producir."

"Son US$ 250 millones que no son una promesa ni una expectativa; son un compromiso firmado, de carácter fijo, no reembolsable ni compensable."

"Este aporte permitirá ejecutar obras viales, hídricas y de saneamiento, varios años antes de comenzar a percibir regalías mineras."

"Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que mejorarán las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo."

"Este acuerdo es fruto de más de un año y medio de negociaciones intensas desarrolladas en San Juan, Buenos Aires, Toronto, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York."

"Es, sobre todo, fruto de la confianza que la empresa depositó en este Gobierno, en una provincia que construyó seguridad jurídica, reglas claras y diálogo institucional."

"El acuerdo reglamenta el aporte previsto en la Declaración de Impacto Ambiental y pone fin a esa controversia que el proyecto mantenía desde 2022."

"Se establece una contribución equivalente al 1,5% sobre el valor bruto de facturación, adicional al régimen vigente de regalías."

"Desde el inicio de la explotación, las regalías se determinarán aplicando el 3% sobre el valor bruto de facturación."

"Reglas claras y previsibles que dan certeza a la provincia y también a los inversores, porque la seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la confianza."

"Estos fondos serán administrados, auditados y ejecutados por el Estado provincial mediante un fideicomiso."

"Trazabilidad, un destino específico para cada inversión y el control de su ejecución estarán a cargo del Estado provincial."

"El acuerdo será remitido a la Cámara de Diputados para su ratificación por ley."

"En San Juan no nos quedamos con los brazos cruzados; salimos al mundo a buscar oportunidades y las convertimos en resultados."

"Hoy firmamos mucho más que un acuerdo; firmamos la certeza de que el crecimiento minero se va a traducir en obras."