Vientos intensos en San Juan: Naturgy reforzó su operativo preventivo en Calingasta e Iglesia

Ante la alerta meteorológica por vientos intensos pronosticada para la región, la empresa Naturgy implementó un operativo especial de prevención en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia. El objetivo principal es minimizar el impacto del fenómeno climático sobre el servicio eléctrico y garantizar una respuesta rápida ante eventuales daños en las redes.

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Despliegue técnico y recursos de apoyo,con el fin de reforzar la capacidad operativa frente al temporal, la compañía trasladó hacia ambas zonas también personal técnico especializado.

Sistemas de comunicación satelital móvil: Incorporados en las movilidades livianas para asegurar la conectividad y la coordinación de las cuadrillas aun si las redes de comunicación tradicionales sufren interrupciones debido a las ráfagas.

Desde la prestataria destacaron que todas las tareas de contingencia y posibles reparaciones se ejecutarán bajo estrictos protocolos de seguridad para resguardar la integridad de los operarios.

Ante las condiciones climáticas adversas, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes pautas de prevención:

En el hogar: Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y desconectar los artefactos eléctricos que no se estén utilizando. Evitar salir de las viviendas de no ser estrictamente necesario.

Seguridad en la vía pública: No manipular cables caídos, ni acercarse a postes o transformadores afectados por el viento. Cualquier anomalía debe reportarse de inmediato a la empresa.

Prevención de incendios: Evitar encender fuego en espacios abiertos, ya que las ráfagas facilitan la rápida propagación de las llamas.

Naturgy mantendrá un monitoreo permanente de la evolución meteorológica en coordinación con los centros de operaciones para normalizar cualquier eventualidad a la brevedad.