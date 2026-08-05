La Iglesia de San Juan ya se organiza para participar de la visita del Papa al país y moviliza a los fieles

Monseñor Lozano dijo que la Iglesia de San Juan participará de la visita del Papa en Córdoba por ser el lugar más cercano.

La Iglesia de San Juan se prepara para participar de la visita del Papa a la Argentina.

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La confirmación oficial de la visita del Papa a la Argentina encendió la fe y el entusiasmo en la provincia. La Iglesia de San Juan ya puso en marcha su logística para decir presente en un acontecimiento histórico. En este contexto, convoca a todos los sanjuaninos a sumarse a las delegaciones que viajarán para ser parte de este evento multitudinario.

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, brindó detalles sobre las tareas que se vienen articulando en el seno de la Conferencia Episcopal Argentina. Según explicó, la estrategia de los obispos es distribuir las fuerzas de cada diócesis según la cercanía geográfica, por lo que Córdoba fue elegida como el punto de encuentro principal para la comunidad sanjuanina.

"Con alegría hemos recibido la comunicación oficial de la visita del Papa León XIV. La última vez que un Santo Padre pisó suelo argentino fue en 1987, con la segunda visita de Juan Pablo II. Por eso estamos felices y con muchísimas expectativas", destacó Monseñor Lozano.

Cómo se organiza la Iglesia de San Juan para el traslado La maquinaria pastoral ya está en pleno funcionamiento para facilitar el viaje de los fieles. Tras una reunión clave celebrada con los representantes de las comunidades, la Iglesia estructuró el operativo a través de sus 5 Decanatos (agrupaciones geográficas que contienen a unas 10 parroquias cada una):

Coordinación comunitaria: los decanatos y parroquias trabajarán de forma conjunta para optimizar costos, gestionar la contratación de colectivos, unificar horarios y resolver la logística de traslado.

los decanatos y parroquias trabajarán de forma conjunta para optimizar costos, gestionar la contratación de colectivos, unificar horarios y resolver la logística de traslado. Modalidades de viaje: varias parroquias ya iniciaron tratativas para organizar viajes extendidos que incluyan otras peregrinaciones en el camino, mientras que otras preparan opciones relámpago de "ida y vuelta" a Córdoba.

varias parroquias ya iniciaron tratativas para organizar viajes extendidos que incluyan otras peregrinaciones en el camino, mientras que otras preparan opciones relámpago de "ida y vuelta" a Córdoba. Inscripciones e información: aquellos sanjuaninos interesados en participar deben acercarse directamente a la parroquia más cercana a su domicilio, donde se coordinan las listas y los detalles del viaje. Un mensaje de esperanza en momentos clave Más allá de la logística, Monseñor Lozano remarcó el profundo impacto espiritual y social que tendrá este acontecimiento en el contexto socioeconómico actual. La llegada del Pontífice se presenta como una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y promover la paz social.