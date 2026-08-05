Cansados de los robos, choferes crearon un mapa con las zonas peligrosas de San Juan

Ante la preocupación por los reiterados robos e intentos de asalto, taxistas y conductores de aplicaciones de transporte crearon un mapa colaborativo para advertir cuáles son las zonas de San Juan en las que consideran que existe un mayor riesgo de sufrir hechos delictivos .

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La herramienta fue elaborada por Gustavo Flores a partir del intercambio de información y las experiencias compartidas por trabajadores que realizan viajes mediante taxis y plataformas como Uber y DiDi. El objetivo es que los choferes puedan consultar el recorrido antes de aceptar un pedido y tomar mayores precauciones.

Es importante aclarar que no se trata de un mapa oficial elaborado con estadísticas policiales o judiciales , sino de un relevamiento construido a partir de reportes y testimonios de los propios conductores.

El mapa, denominado “Zonas Peligrosas y de Precaución en San Juan” , fue desarrollado mediante la plataforma Google My Maps y utiliza diferentes colores para marcar el nivel de advertencia informado por los trabajadores.

Las áreas señaladas en rojo representan los puntos considerados de mayor riesgo, mientras que los sectores identificados con naranja y amarillo requieren distintos niveles de precaución. La herramienta también incorpora la ubicación de comisarías, para que los conductores puedan reconocer rápidamente cuál es la dependencia policial más cercana.

VER MAPA INTERACTIVO DE GOOGLE MY MAPS

Entre los lugares incluidos en el relevamiento aparecen sectores de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito. También se mencionan barrios como Cabot, General Acha, Noreste, La Estación, Valle Grande, Villa San Judas Tadeo y Villa Lucrecia, entre otros.

Los conductores también advirtieron sobre pedidos realizados desde sectores como los barrios Camilo Rojo y Noreste III, en Santa Lucía; Los Toneles, en Chimbas; Teresa de Calcuta, en Rawson; y Nuevo Cuyo, en La Bebida.

Las modalidades utilizadas para asaltar a los choferes

Según los testimonios difundidos por referentes del sector, la modalidad de los robos fue cambiando. Los delincuentes ya no necesariamente se hacen pasar por pasajeros y suben al vehículo, sino que utilizan las aplicaciones para atraer al conductor hasta un descampado, una calle poco iluminada o un punto con escaso movimiento.

Cuando el trabajador llega al lugar indicado para iniciar el viaje, puede ser sorprendido y amenazado con armas de fuego o cuchillos. En esos ataques suelen sustraerles dinero, teléfonos celulares, pertenencias personales y, en los casos más graves, el automóvil o la motocicleta que utilizan para trabajar.

Otra maniobra consiste en iniciar un recorrido y pedirle al chofer que espere mientras supuestamente buscan dinero para pagar. Los pasajeros ingresan a una vivienda, un baldío o una construcción abandonada y no regresan, dejando el viaje sin abonar.

Un mapa que será actualizado por los conductores

Los impulsores señalaron que la herramienta continuará actualizándose mediante nuevos reportes. De esta manera, buscan reflejar los cambios en las zonas donde se producen hechos de inseguridad y advertir rápidamente al resto de los trabajadores.

Flores aclaró que la iniciativa no pretende marginar ni estigmatizar a los vecinos de los barrios identificados, sino ofrecer una herramienta preventiva para quienes deben ingresar diariamente a diferentes sectores de la provincia por motivos laborales.

Además, referentes de los choferes sostienen que muchos hechos no son denunciados formalmente debido al tiempo que demandan las actuaciones policiales y judiciales. Por ese motivo, consideran que la cantidad real de asaltos podría ser superior a la reflejada en las estadísticas oficiales.