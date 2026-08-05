Nueve centros de salud de San Juan fueron reconocidos por mejorar la calidad de atención

Nueve centros de salud de San Juan recibieron un reconocimiento por su compromiso con la calidad de la atención , una buena noticia para el sistema sanitario provincial y, principalmente, para las comunidades que dependen diariamente de estos establecimientos.

Grooming: los mitos que ponen en riesgo a los menores y que buscan derribar con charlas en San Juan

La distinción fue informada por el Ministerio de Salud y destaca el trabajo realizado por los equipos para revisar sus procedimientos, ordenar la gestión e incorporar mejoras destinadas a brindar una atención más segura, eficiente y centrada en las personas .

El reconocimiento no responde solamente a la infraestructura o al equipamiento disponible. También contempla aspectos relacionados con la organización interna, la gestión del personal, la calidad de los procesos y las medidas implementadas para reducir riesgos durante la atención.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud reconocidos son:

El proceso nacional de reconocimiento se apoya en una autoevaluación de buenas prácticas . Cada institución debe analizar su funcionamiento, presentar documentación respaldatoria e identificar tanto sus fortalezas como los puntos que todavía necesitan mejorar.

La herramienta evalúa diferentes dimensiones, entre ellas:

La organización del establecimiento.

La gestión de los recursos humanos.

Los procedimientos vinculados con la calidad.

La seguridad de los pacientes.

La distinción, por lo tanto, no representa un punto final, sino una instancia dentro de un proceso permanente. Los centros deben continuar aplicando planes de mejora, actualizando protocolos y capacitando a sus trabajadores para sostener y elevar los estándares alcanzados.

San Juan ya cuenta con antecedentes dentro de este esquema. Hospitales como el Rawson, Federico Cantoni, José Giordano y 25 de Mayo recibieron reconocimientos en diferentes niveles por su trabajo en calidad sanitaria. El Rawson, además, logró renovar su certificación en la categoría avanzada.

La incorporación de otros nueve centros amplía ahora ese camino hacia el primer nivel de atención, el espacio más cercano a los vecinos y donde se realizan consultas, controles, acciones preventivas y seguimientos cotidianos.

Detrás de cada reconocimiento hay equipos que revisaron su propia forma de trabajar, reunieron documentación y desarrollaron propuestas para mejorar. Para los pacientes, el objetivo se traduce en algo concreto: recibir una atención organizada, segura y con procedimientos cada vez más claros.