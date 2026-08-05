San Juan: el frío volverá con fuerza el fin de semana

San Juan atravesará una semana cambiante , con temperaturas agradables durante las primeras jornadas y un regreso progresivo del frío hacia el fin de semana. Así lo explicó el climatólogo Germán Poblete , quien detalló cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en la provincia durante los próximos días.

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Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 5 de agosto

Para este miércoles 5 de agosto se espera una jornada templada , con cielo parcialmente nublado, escasa circulación de viento y una temperatura máxima que rondará los 21 grados . No se pronostican lluvias y las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día.

De acuerdo con el análisis de Poblete, este panorama agradable será transitorio. El especialista señaló que durante las próximas horas comenzará una modificación en la circulación atmosférica, que tendrá al viento como uno de sus principales protagonistas.

El cambio más significativo comenzará a sentirse entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Poblete explicó que el movimiento de las masas de aire favorecerá primero un ambiente templado, pero posteriormente permitirá el ingreso de aire más frío sobre la provincia.

Para el jueves existe una advertencia amarilla por viento . En las zonas no cordilleranas se esperan ráfagas del sector Sur que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora , mientras que en la cordillera el viento del Oeste podría superar los 100 kilómetros por hora en los sectores más elevados.

Según indicó el climatólogo, la presencia del viento será determinante para explicar las variaciones térmicas que se observarán durante la segunda mitad de la semana. Después de una mañana fría, el jueves podría presentar algunos momentos templados, aunque el descenso comenzará a consolidarse en las jornadas posteriores.

El viento modificará las condiciones del tiempo y favorecerá el ingreso de aire frío sobre San Juan.

Cuándo volverá el frío con mayor intensidad

El viernes todavía se mantendrán temperaturas moderadas, con una máxima cercana a los 20 grados y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Sin embargo, Poblete anticipó que desde el sábado se producirá un descenso más marcado.

Durante el sábado, la temperatura máxima podría ubicarse cerca de los 15 grados, mientras que la mínima volvería a acercarse a los cero grados. El domingo continuará el ambiente invernal, con una máxima estimada en torno a los 13 grados.

La tendencia fría podría profundizarse al comenzar la próxima semana. Las proyecciones actuales indican que el lunes sería una de las jornadas más frías del período, con abundante nubosidad y una temperatura máxima que podría quedar por debajo de los 10 grados.

En ese contexto, Poblete recomendó observar especialmente la evolución del viento y del ingreso de aire frío. Aunque no se esperan precipitaciones importantes en el Gran San Juan, la combinación de bajas temperaturas, ráfagas y mayor nubosidad volverá a dejar condiciones plenamente invernales.