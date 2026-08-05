Ipalooza en San Juan: cuatro días, 22 variedades de cervecerías nacionales y locales y un festival gratuito para los amantes de la cerveza

El primer jueves de agosto el mundo cervecero celebra el IPA Day, una fecha dedicada al estilo más popular entre los fanáticos de la cerveza artesanal. En San Juan, esa celebración se extenderá mucho más allá de una sola jornada con una nueva edición del Ipalooza , un festival que durante cuatro días reunirá 22 variedades de IPA provenientes de 11 cervecerías, además de shows acústicos, juegos, premios y propuestas gastronómicas.

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El encuentro, organizado por Leinster Bar, se desarrollará de jueves 6 al domingo 9 de agosto. La propuesta apunta a que tanto los conocedores como quienes recién se acercan al mundo de las IPAs puedan descubrir diferentes expresiones de este estilo.

Para Hernán González, propietario del bar, un solo día resultaba insuficiente para una celebración que cada año gana más seguidores. "Si bien el IPA DAY se festeja un solo día, el primer Jueves de Agosto en todo el mundo desde el 2011, consideramos que un solo día queda con sabor a poco, lo cual creamos el IPALOOZA, un festival de 4 jornadas para que puedas disfrutar de todas las IPAs, con distintas actividades”, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO.

La gran particularidad será que las 22 canillas del bar estarán completamente dedicadas a este estilo , en una modalidad conocida como Tap Takeover, donde las IPAs "toman el control" de toda la barra.

Según González, algunas de las cervezas fueron elaboradas exclusivamente para el IPA Day, mientras que otras llegan con el respaldo de haber sido distinguidas en competencias nacionales y sudamericanas. Además, durante todo el festival habrá un precio promocional en el vaso "Liso", de 270 centímetros cúbicos, pensado para que el público pueda degustar una mayor cantidad de estilos.

Música, regalos y tapeos, algunos de los atractivos del Ipalooza sanjuanino

Además de la propuesta cervecera, el evento sumará espectáculos acústicos en vivo, juegos, premios y tapeos especialmente pensados para acompañar las distintas variedades de IPA. Entre los regalos previstos habrá copas, gorras, medias y lisos cerveceros para los asistentes.

"La IPA es el estilo que más feligreses tienen en el mundo, que más apasionados conquista, esperamos buena concurrencia", aseguró González.

A la propuesta se sumará el tapeo, ideal para el maridaje de las IPAs, lo que asegura un disfrute en el paladar más que completo.

Cervezas de distintas regiones del país serán parte del Ipalooza

La edición de este año reunirá una amplia selección de cervezas provenientes mayoritariamente de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata, además de una representante sanjuanina: Cuyo.

En esta oportunidad, las cervecerías participantes serán:

Jabalina

Sir Hopper

Astor

Minga

Cuyo Brewing

Escondido

Beata

Grunge

Bohr

Kraken

Gorilla

La Paloma

Entre las 22 canillas habrá estilos como Cold IPA, West Coast IPA, NEIPA, Imperial IPA, Session IPA, Juicy IPA, Mini NEIPA, English IPA y American IPA, además de recetas especiales elaboradas para la ocasión.

Aunque el empresario local reconoce que se trata de un estilo caracterizado por su amargor, sostiene que esa definición muchas veces resulta insuficiente. Explicó que la IPA nació en Inglaterra, pero que en Argentina el público adoptó mayoritariamente la versión estadounidense, caracterizada por aromas más intensos y perfiles más frutados gracias al protagonismo del lúpulo.

"Dependiendo de los lúpulos, son más sabrosas, más perfumadas y realmente muy agradables. De todos modos, nada es más subjetivo que el paladar. Hay que probar y sacar las propias conclusiones", concluyó.

El dato sobre el Ipalooza

El evento se realizará en Leinster Bar, ubicado en Av. Libertador 3747 oeste, Rivadavia, del jueves 6 al domingo 9 de julio, desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita. No es necesario realizar reserva previa para asistir.