Escalandrum llega a San Juan para compartir el legado de Piazzolla: "Hay un interés por el jazz y se debe a que se nacionalizó"

El regreso de Escalandrum a San Juan tras cinco años de ausencia tendrá un condimento especial. El prestigioso sexteto argentino, liderado por Daniel "Pipi" Piazzolla, presentará en la provincia el espectáculo “Piazzolla '74”, un proyecto que homenajea el legado de Astor Piazzolla y que, al mismo tiempo, celebra los 27 años de una formación que se mantiene intacta desde sus inicios con la misma esencia y un espíritu renovado.

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El concierto girará en torno a las obras Reunión Cumbre y Libertango, dos trabajos discográficos que Astor Piazzolla grabó en 1974 y que, para Pipi, tienen además un profundo valor afectivo. "Es un repertorio muy lindo y que me pega de cerca, porque esa música la tocaron mi padre con mi abuelo. Cuando esas obras se interpretaron en vivo pudo tocarlas mi padre junto a mi abuelo. Yo pude ver ensayos, conciertos, y la verdad es que es muy emocionante. La estamos preparando de la mejor manera" , contó el baterista en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Esa preparación no responde únicamente a este concierto. La banda mantiene desde hace más de dos décadas una disciplina poco habitual: ensayar cada semana. "Hace más de 20 años que ensayamos todos los martes sin parar. Respetamos la esencia de la obra, las melodías y le damos nuestro carácter", explicó.

Lejos de buscar una reproducción exacta de las composiciones originales, Escalandrum propone una lectura propia de la obra de Piazzolla, donde conviven el jazz, el tango, el folklore y la improvisación.

Al respecto, Piazzolla señaló: " Todo el mundo sabe que Escalandrum es un grupo de jazz argentino y eso hace que la gente se sienta identificada. Lo que hacemos, si bien es jazz, tiene nuestras raíces. Se van a encontrar con esa mezcla, por un lado, la música y melodías de mi abuelo, y por el otro un grupo que conoce bien las raíces tangueras y jazzeras, rompiendo con el tema de la improvisación.

Precisamente, esa identidad nacional es, para el músico, una de las razones que explica el crecimiento sostenido que viene experimentando el jazz en Argentina durante las últimas décadas, una tendencia que también se observa en San Juan.

"La escena del jazz en Argentina viene creciendo muchísimo. Arranqué a tocar en los años ‘90 y casi no había lugares para hacerlo. Había uno o dos. Hoy existen decenas de espacios y festivales en todo el país. Hay un interés por el jazz y se debe a que se nacionalizó, suena nuestro. Hay compositores a quiénes el jazz les permite explorar con su música, explotar al máximo tu instrumento. En todo el país está creciendo mucho este estilo, esta forma de tocar que no tiene nada que ver con lo comercial, sino con el amor hacia la música", afirmó.

Música, intercambio e intimidad, un poco de lo que compartirá Escalandrum en San Juan

El espectáculo ofrecerá un recorrido por las historias detrás de las composiciones. Además de la música, Pipi destacó que le gusta compartir anécdotas personales vinculadas a la banda, su abuelo y su familia, lo que convierte cada presentación en una experiencia cercana para el público.

"Se van a encontrar con seis músicos que hace 27 años tocan juntos. Ya llevamos más de mil conciertos y somos músicos de la escena argentina. Se van a encontrar con improvisaciones, con solos. Siempre terminan siendo conciertos amenos", comentó.

Para el baterista, la permanencia de Escalandrum no es casualidad. Más allá del compromiso artístico, existe un vínculo personal que ha sido determinante para sostener la formación durante casi tres décadas.

"Cuando armamos el grupo ya éramos amigos. Creo que esa fue una de las claves para que se mantuviera. Además del amor por la música, todos estudiamos, trabajamos de la misma manera y siempre fuimos para adelante juntos. Nos habíamos elegido como amigos antes de formar la banda", sostuvo.

Un disco grabado en el Teatro Colón, la propuesta que se escuchará en San Juan

La presentación en la provincia forma parte de la gira Piazzolla '74, el más reciente trabajo discográfico del sexteto, registrado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires durante el concierto número mil de la agrupación, un hito que resume una trayectoria iniciada en 1999.

Integrado por Daniel "Pipi" Piazzolla (batería), Nicolás Guerschberg (teclados), Mariano Sívori (contrabajo), Gustavo Musso (EWI y saxo alto), Damián Fogiel (saxo tenor) y Martín Pantyrer (clarinete bajo y saxo barítono), Escalandrum ha recorrido más de 40 países, editó quince discos y realizó grabaciones en escenarios emblemáticos como el histórico Studio 2 de Abbey Road.

La propuesta discográfica grabada durante el concierto en el Teatro Colón se estará publicando el próximo mes, por lo que el concierto será sin duda una oportunidad más que imperdible para tomar contacto con una oferta cultural de gran calidad.

"Ojalá que la gente nos acompañe. Sabemos que la situación está difícil, pero nos encantaría que se corra la voz. Hace mucho que no vamos a San Juan y queremos compartir este proyecto que nació en el Teatro Colón. Dentro de un mes sale el disco y sería muy lindo vivir este concierto con el público sanjuanino", concluyó Piazzolla.

El dato de la presentación de Escalandrum

El concierto se llevará a cabo este domingo 9 de agosto, desde las 20 horas, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Las entradas generales tienen un valor de $30.000 y pueden adquirirse tanto en la boletería del teatro como a través de TuEntrada. Además, las primeras 20 compras contarán con un descuento promocional del 20%.