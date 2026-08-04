Unos 300 niños y jóvenes serán parte del Festival Internacional para Coros Infantiles y Juveniles en San Juan

La música y el canto volverán a ser la excusa perfecta para reunir cientos de voces infantiles y juveniles en San Juan. Sucede que el próximo 15 y 16 de agosto la provincia será sede de una nueva edición del Festival Internacional para Coros Infantiles y Juveniles . Bajo el lema "En el canto hay unidad" el encuentro reunirá a cerca de 300 niños y adolescentes de entre 6 y 17, en dos jornadas que combinarán formación espectáculos, intercambio y cantos.

Escalandrum llega a San Juan para compartir el legado de Piazzolla: "Hay un interés por el jazz y se debe a que se nacionalizó"

Organizado por la Secretaría de Extensión y los Coros de Niños del Centro de Creación Artística Coral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, el festival busca consolidarse como un espacio de referencia para el canto coral infantil y juvenil, dejando de lado la competencia para privilegiar la convivencia y el aprendizaje colectivo. "Vamos a tener 300 chicos entre los tres coros de niños de la UNSJ y los coros que nos visitan de Corrientes, Mendoza y Córdoba" , contó a DIARIO DE CUYO Jorge Fuentes, director del Coro Los Jilgueritos y uno de los organizadores del encuentro de carácter internacional.

Si bien en esta oportunidad no se contará con presencia coral de otros países, sí llegarán representantes de Latinoamérica, quienes realizarán las capacitaciones y sin duda evaluarán el desarrollo del festival para apostar a una presencia en el corto plazo. Sobre este punto, Fuentes destacó que hay recibido consultas de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y también de Colombia. “Movilizar niños no es fácil, pero creemos que el festival poco a poco se está instalando. De Colombia, por ejemplo, vendrán profesores y directores, sin los coreutas, para conocer la experiencia. Es el primer paso para que en futuras ediciones puedan participar con sus coros", explicó.

El festival estará estructurado en cuatro grandes ejes: talleres de formación, intervenciones musicales en distintos puntos de la ciudad Capital, canto comunitario y conciertos de gala.

Las actividades comenzarán con talleres en las salas del Teatro del Bicentenario (TB), donde los participantes trabajarán junto a un maestro invitado y compartirán experiencias con integrantes de otros coros, enfocado en la formación coral en infancias y juventudes. Además, como novedad, habrá clases de danza para los participantes del festival, ya que la intención es preparar distintas performances que subirán a escena para acompañar las propuestas corales.

A su vez, habrá ensayos en la sala principal del TB donde todos los coros participantes del festival prepararán distintas propuestas para el concierto de cierre, unificando sus voces en una propuesta de gran impacto.

Uno de los momentos más valorados por la organización es la propuesta denominada "La ciudad canta", una propuesta que llevará las voces de los chicos a distintos espacios culturales cercanos al Parque de Mayo, sorprendiendo a quienes se encuentren disfrutando de una mañana de domingo.

Sobre esta actividad que iniciará alrededor de las 10:30 de la mañana, Fuentes adelantó: "Los coros pasearán por centros culturales como el Museo Franklin Rawson, el Centro Cultural Conte Grand y el Museo de Historia Urbana. Las seis agrupaciones irán rotando y cantando en esos espacios. Será una hermosa mañana coral".

Un festival donde lo importante es conocerse y compartir

A diferencia de otros encuentros corales, el evento no contempla competencias ni premiaciones. La intención es generar un ámbito de encuentro entre niños y jóvenes unidos por la música.

"Es un festival, una fiesta. No es competitivo porque creemos que es muy difícil hacer competencias con agrupaciones culturales. Lo que buscamos es la fraternidad y la unidad", sostuvo Fuentes. Incluso para promocionar el encuentro se harán rondas corales, que implica que cada integrante de los coros se presente cantando una canción, o realizando propuestas musicales que sean compartidas.

Para el organizador, el objetivo principal trasciende lo artístico. "Poder seguir difundiendo la música coral infantojuvenil de nuestra provincia y seguir recibiendo coros de cualquier parte del mundo que quieran acompañarnos es un honor. Que confíen en nosotros nos llena de emoción y de expectativas hacia el futuro", afirmó, señalando que los esfuerzos están puestos en que cada coro que llegue se sienta como en casa, y renueve su visita el próximo año.

También destacó el compromiso de las familias, fundamentales para que los niños puedan participar. "Los padres son nuestros principales aliados. En actividades con menores todo depende de su voluntad y compromiso. Además, tenemos mucha gente que nos sigue por redes sociales y acompaña los conciertos. Los coros son espacios de formación, pero también de expresión artística, y que el público nos acompañe es maravilloso", dijo.

Cronograma del Festival Internacional para Coros Infantiles y Juveniles

El público podrá acompañar la propuesta durante los conciertos de gala que se realicen en el Teatro del Bicentenario.

El sábado 15 de agosto, desde las 18.30, se presentarán el Coro Los Jilgueritos UNSJ, el Coro de Niños Preparatorio UNSJ y el Coro de Niños Cantores de Córdoba. Por su parte, el domingo 16, a partir de las 17.30 horas será el turno del Coro de Niños y Jóvenes UNSJ, el Coro Femenino de la Escuela del Magisterio de Mendoza y el Coro Infantil Chamamecero Pomperitos Cantores, de Corrientes.

La jornada culminará con un concierto conjunto de todas las agrupaciones participantes.

Las entradas para los conciertos tendrán un valor de $15.000 pesos y se podrán adquirir por TuEntrada.com como en las boleterías del teatro. Lo recaudado será destinado a cubrir los costos de organización de un festival.