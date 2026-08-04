La Cámara de Diputados abre las inscripciones para el concurso Mención de Honor Maestro Mario Pérez

La Cámara de Diputados de San Juan abrió oficialmente la convocatoria para participar de la 5ª edición de la Mención de Honor Maestro Mario Pérez San Juan 2026 . Esta iniciativa busca reconocer, promover y difundir el talento visual de la provincia, transformando los espacios legislativos en un punto de encuentro entre la creatividad local, la comunidad y la identidad patrimonial.

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Las inscripciones arrancan mañana miércoles 5 de agosto y la recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el 15 de octubre de 2026 . Se trata de una convocatoria abierta, con temática libre, dirigida a artistas con trayectoria, emergentes, jóvenes creadores y fotógrafos de todo el territorio sanjuanino.

El certamen se estructura en cuatro categorías principales. En el caso de las artes plásticas, las obras presentadas deberán ser bidimensionales y podrán emplear técnicas mixtas:

La inscripción se realiza de manera 100% virtual a través del sitio web oficial de la Cámara de Diputados o a través de un link que estará habilitado a partir de mañana 5 de agosto. Los aspirantes deben completar el formulario en línea adjuntando una copia del DNI en formato PDF y un archivo con las imágenes de las obras o fotografías postuladas.

Las obras seleccionadas recibirán un diploma acreditativo junto a un Premio Adquisición , incorporándose al patrimonio cultural provincial:

Categoría 1: Artes Plásticas (Trayectoria) Premio Adquisición de $1.500.000.

Categoría 2: Premio Estímulo Maestro Mario Pérez Premio Adquisición de $1.200.000.

Categoría 3: Premio Joven Maestro Mario Pérez Primer puesto: Una tableta gráfica. Segundo puesto: Un voucher de $500.000 para la compra de materiales e insumos artísticos.

Categoría 4: Fotografía Premio Adquisición de $1.200.000.

El marco legal y la memoria de un "obrero del arte"

El concurso se respalda en la Ley Provincial Nº 1984-P, normativa que instituyó formalmente esta distinción para garantizar la exposición pública de las obras seleccionadas y generar un canal permanente de difusión del arte local.

La Mención rinde homenaje a Mario Pérez, uno de los pintores más emblemáticos de la provincia. Autodefinido como un "obrero del arte", Pérez construyó una poética visual vinculada a la vida cotidiana, los paisajes, la infancia y la memoria sanjuanina. Su vasta producción trascendió las fronteras provinciales, proyectando la plástica regional a niveles nacionales e internacionales y dejando un legado vivo que esta quinta edición busca continuar honrando.