    • 4 de agosto de 2026 - 08:51

    Echaron a un histórico conductor de la radio

    La empresa dejó fuera del aire a un profesional de impecable trayectoria.

    Echaron a un histórico conductor de la radio

    Echaron a un histórico conductor de la radio

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    Oscar “El Cholo” Goméz Castañón, el histórico periodista y locutor de radio, fue desvinculado de Radio Rivadavia. La decisión fue anunciada por el grupo Alpha Media, propietaria de la emisora, y se debe -según trascendió- a un "ajuste integral".

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    Las novedades y movimientos en la grilla de Radio Rivadavia AM 630 no son del todo buenas, en especial para el legendario locutor. El plan de ajuste integral incluyó la desvinculación de “El Cholo”, lo que también obligó a reordenar su programación nocturna.

    De esta manera, llegó a su fin el ciclo "Desde el alma", programa liderado por el conductor lideraba desde finales de marzo de 2025 en la tarde-noche y que, hasta la semana pasada, se emitía de 20 a 22.

    Con este cambio, la grilla de la AM 630 quedó reconfigurada. Así, se adelantó de 20 a 23 "La oral deportiva" y de 23 a 0 "Panorama, al cierre del Rotativo del aire", un nuevo espacio informativo nocturno a cargo de Carlos Casal.

    La salida de Gómez Castañón y los cambios en Rivadavia marcan un nuevo capítulo de tensión e incertidumbre en el sector radial, que marca la profundización del ajuste en el grupo. Esta baja se suma a una serie de despidos y reestructuraciones que se viene ejecutando en diversas áreas y emisoras desde hace varios meses.

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