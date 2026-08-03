    • 3 de agosto de 2026 - 22:26

    Homenaje a Leonardo Favio en el Cine Teatro Municipal de Capital

    Comenzará el martes 4 de agosto y reunirá cuatro clásicos del recordado director cinematográfico.

    El tributo a Leonardo Fabio abrirá con Nazareno Cruz y el Lobo.

    El tributo a Leonardo Fabio abrirá con Nazareno Cruz y el Lobo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Cine Teatro Municipal de San Juan presentará durante todo el mes de agosto un nuevo ciclo de cine dedicado al director argentino Leonardo Favio. Con entrada libre y gratuita, el evento coordinado por Carlos Cerimedo, con respaldo de la comuna capitalina, se llevará a cabo todos los martes, a las 20:00 horas.

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    La cartelera abrirá este martes 4, con la proyección del clásico Nazareno Cruz y el lobo, estrenada en 1975 y que durante años fue un rotundo éxito de taquilla. En 2022 fue declarado "Bien de Interés Artístico Nacional". De corte fantástico, adapta el mito popular del séptimo hijo varón que se convierte en lobizón. Fue protagonizada por Juan José Camero (Nazareno Cruz), Marina Magalí (Griselda), Alfredo Alcón (Mandinga), Lautaro Murúa (Julián) y Nora Cullen (La Lechiguana).

    Programación del ciclo de cine

    Martes 4 de agosto: Nazareno Cruz y el lobo (1975)

    Nazareno Cruz, el séptimo hijo varón de una familia rural, padece la maldición del lobisón. Aunque Mandinga le ofrece romper el hechizo a cambio de renunciar al amor, Nazareno rechaza el pacto para permanecer junto a Griselda y decide enfrentar su trágico destino.

    Martes 11 de agosto: Juan Moreira (1973)

    Con Rodolfo Bebán. A finales del siglo XIX, un gaucho honorable e incansable trabajador es víctima de constantes abusos e humillaciones por parte de las autoridades de la época. Forzado a defenderse y conducido fuera de la ley, Moreira se convierte en una figura legendaria y símbolo de resistencia popular.

    Martes 18 de agosto: Gatica, el Mono (1993)

    Con Edgardo Nieva. Un retrato apasionado y visceral sobre la ascensión y vertiginosa caída del popular boxeador argentino José María Gatica. A través de su trayectoria deportiva y de su vida personal, el filme repasa también los convulsionados acontecimientos políticos y sociales de la Argentina peronista.

    Martes 25 de agosto: Aniceto (2008)

    Con Hernán Piquín. Versión musical/danza basada en el clásico de Favio de 1967. Protagonizada por Hernán Piquín, relata la historia de amor entre Aniceto y la guapa Francisca en un pueblo mendocino, drama que se interrumpe desgarradoramente con la aparición de la deslumbrante e irresistible Lucía.

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