Homenaje a Leonardo Favio en el Cine Teatro Municipal de Capital

El Cine Teatro Municipal de San Juan presentará durante todo el mes de agosto un nuevo ciclo de cine dedicado al director argentino Leonardo Favio. Con entrada libre y gratuita, el evento coordinado por Carlos Cerimedo, con respaldo de la comuna capitalina, se llevará a cabo todos los martes, a las 20:00 horas.

La cartelera abrirá este martes 4, con la proyección del clásico Nazareno Cruz y el lobo, estrenada en 1975 y que durante años fue un rotundo éxito de taquilla. En 2022 fue declarado "Bien de Interés Artístico Nacional". De corte fantástico, adapta el mito popular del séptimo hijo varón que se convierte en lobizón. Fue protagonizada por Juan José Camero (Nazareno Cruz), Marina Magalí (Griselda), Alfredo Alcón (Mandinga), Lautaro Murúa (Julián) y Nora Cullen (La Lechiguana).

Programación del ciclo de cine Martes 4 de agosto: Nazareno Cruz y el lobo (1975) Nazareno Cruz, el séptimo hijo varón de una familia rural, padece la maldición del lobisón. Aunque Mandinga le ofrece romper el hechizo a cambio de renunciar al amor, Nazareno rechaza el pacto para permanecer junto a Griselda y decide enfrentar su trágico destino.

Martes 11 de agosto: Juan Moreira (1973)

Con Rodolfo Bebán. A finales del siglo XIX, un gaucho honorable e incansable trabajador es víctima de constantes abusos e humillaciones por parte de las autoridades de la época. Forzado a defenderse y conducido fuera de la ley, Moreira se convierte en una figura legendaria y símbolo de resistencia popular.