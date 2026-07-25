    • 25 de julio de 2026 - 09:58

    Murió Marina Magalí, la recordada actriz de "Nazareno Cruz y el lobo"

    La artista dejó una huella imborrable en el cine y la cultura nacional con su participación en la emblemática película de Leonardo Favio. Murió a los 68 años.

    Marina Magalí, una reconocida actriz que marcó una época dorada en la pantalla grande argentina.

    Marina Magalí, una reconocida actriz que marcó una época dorada en la pantalla grande argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del espectáculo nacional se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Marina Magalí, una reconocida actriz que marcó una época dorada en la pantalla grande argentina. Tenía 68 años.

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    Su partida genera una profunda conmoción en el ámbito artístico, donde es recordada con especial cariño por su talento, su carisma y su participación en hitos fundamentales de la cinematografía nacional.

    Un papel inolvidable en el cine nacional

    El nombre de Marina Magalí quedó inmortalizado para siempre en la memoria colectiva gracias a su recordado paso por la industria cinematográfica durante la década de 1970.

    Sin dudas, su trabajo más consagratorio y por el cual el público la recordará siempre fue su participación en “Nazareno Cruz y el lobo”, la magistral película dirigida por Leonardo Favio estrenada en 1975. Su labor en aquel clásico del cine fantástico y dramático la catapultó a la popularidad y le valió el reconocimiento de críticos y espectadores, convirtiéndola en una figura emblemática de la cultura argentina.

    A lo largo de su trayectoria, supo ganarse el respeto de sus pares y el afecto de varias generaciones que disfrutaron de su talento tanto en la gran pantalla como en diversas producciones en las que participó.

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