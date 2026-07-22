    • 22 de julio de 2026 - 10:26

    Conmoción en Hollywood: murió una joven actriz en un siniestro vial

    La joven actriz murió a los 18 años tras un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Maryland. La policía investiga las causas.

    Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla. Foto: gentileza Clarín

    Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de "Godzilla". Foto: gentileza Clarín

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de «Godzilla», murió la madrugada del martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos, informó la policía.

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    Kaylee Hottle, actriz de «Godzilla», murió en un accidente a los 18 años

    Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

    «Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión«, señaló la policía, que acudió al lugar en la madrugada del martes y está investigando el accidente.

    Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó el parte policial.

    El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

    La actriz interpretó a «Jia» en «Godzilla vs. Kong» y en la secuela «Godzilla y Kong: El nuevo imperio». Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la mejor interpretación de un actor joven.

    Su padre, Joshua Hottle, dio la noticia de la muerte de su hija en un emotivo video publicado en Facebook.

    En su mensaje de condolencias, la Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudiaba, afirmó en redes sociales que su fallecimiento fue «una pérdida inmensa».

    «Por ahora, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente», señaló.

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